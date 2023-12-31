G.Saray, Alexis Vega’nın peşinde! Sarı-Kırmızılılar golcü takviyesi için düğmeyle bastı

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Sarı-Kırmızılı kurmaylar harekete geçti.
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Sarı-Kırmızılı kurmaylar harekete geçti.
Galatasaray, 26 yaşındaki Meksikalı santrafor Alexis Vega'yı Ocak ayında takımına katmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar golcü oyuncu için Guadalajara kulübüne 2 milyon dolar civarında bir teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. 30 Haziran 2024 tarihinde mukavelesi sona erecek olan Vega'nın piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
KANATLARDA DA OYNUYOR
Ancak sözleşmesinin son senesinde olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar bu transferi çok daha uygun bir fiyata bitirmeyi hedefliyor. 26 yaşında ve 1.73 boyunda olan Alexis Vega, 27 kez giydiği Meksika Milli Takım forması ile 6 gol attı. Vega, santrfor dışında sol ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.
Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'ndan istediği verimi alamayan teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. Daha önce ülke dışına hiç çıkmayan Vega'nın Avrupa'da oynamayı istediği öğrenildi.
MEKSİKA'DAN ÇIKMADI
Futbola Toluca altyapısında başlayan Vega, 2016'da A takıma yükseldi. 1 Ocak 2019'da bir başka Meksika ekibi Chivas'a 5,28 milyon Euro'ya transfer oldu ve Meksika Ligi'nden hiç çıkmadı.
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Kulüp kariyerinde 228 resmi maça çıkan Alexis Vega, 48 kez fileleri sarsarken, 35 de asist yaptı. Yıldız isim, sol ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.