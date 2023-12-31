G.Saray, Alexis Vega’nın peşinde! Sarı-Kırmızılılar golcü takviyesi için düğmeyle bastı

Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'ndan istediği verimi alamayan teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. Daha önce ülke dışına hiç çıkmayan Vega'nın Avrupa'da oynamayı istediği öğrenildi.



MEKSİKA'DAN ÇIKMADI

Futbola Toluca altyapısında başlayan Vega, 2016'da A takıma yükseldi. 1 Ocak 2019'da bir başka Meksika ekibi Chivas'a 5,28 milyon Euro'ya transfer oldu ve Meksika Ligi'nden hiç çıkmadı.



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Kulüp kariyerinde 228 resmi maça çıkan Alexis Vega, 48 kez fileleri sarsarken, 35 de asist yaptı. Yıldız isim, sol ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.