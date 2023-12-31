Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları artık son bulmak üzere... Siyah-Beyazlılar'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşma sağladığı öğrenildi.



Dün tecrübeli hocayla son kez görüşmek için Fransa'ya giden 2. başkan Hüseyin Yücel'in Genesio ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Genesio'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

57 yaşındaki teknik adam daha önce Siyah-Beyazlılar'ın kendisine sunduğu 1,5+1 yıllık kontrat ve yıllık 3 milyon Euro'luk teklifine olumlu yanıt vermişti.