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Genesio harekatı! Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel Fransız teknik adam için Fransa'ya gitti

Bruno Genesio, Beşiktaş’ın yeni hocası olmaya çok yakın. Monaco’ya giden 2. Başkan Yücel’in Fransız hocayla yaptığı görüşmede anlaşma sağladığı ve Genesio’nun birkaç gün içinde İstanbul’a geleceği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Aralık 2023 Güncelleme 31 Aralık 2023, 06:59
Genesio harekatı! Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel Fransız teknik adam için Fransa’ya gitti

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları artık son bulmak üzere... Siyah-Beyazlılar'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fransız teknik adam Bruno Genesio ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Dün tecrübeli hocayla son kez görüşmek için Fransa'ya giden 2. başkan Hüseyin Yücel'in Genesio ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Genesio'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

57 yaşındaki teknik adam daha önce Siyah-Beyazlılar'ın kendisine sunduğu 1,5+1 yıllık kontrat ve yıllık 3 milyon Euro'luk teklifine olumlu yanıt vermişti.



Tecrübeli çalıştırıcının menajeri Monaco'da yaşayan Özgün Koyutürk'ün de Genesio'ya, Beşiktaş ve Türkiye ile ilgili bilgiler verdiği ve bu bilgilerin süreci hızlandırdığı öğrenildi. Genesio'nun Kasımpaşa maçında takımın başında olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

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