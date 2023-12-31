Fenerbahçe Nottingham Forest forması giyen senegalli yıldızın peşinde

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı transferlere odaklandı. İngiltere seferine çıkan Sarı-Lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki'nin Tottenham forması giyen Eric Dier ile temas kurduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde yapacağı transferlere odaklandı. İngiltere seferine çıkan Sarı-Lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki'nin Tottenham forması giyen Eric Dier ile temas kurduğu öğrenildi.
Baki'nin bir başka hedefinin ise Nottingham Forest'ta top koşturan Moussa Niakhate olduğu bildirildi. 2022 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Niakhate'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor. 27 yaşında olan ve güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu 5 kez Senegal Milli Takımı'nın formasını giydi.
Fransa pasaportu da bulunan Niakhate, 2022 yılında alman ekibi Mainz'den 10 milyon Euro'ya transfer edildi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için İngiliz kulübüne 6 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.