Fenerbahçe Nottingham Forest forması giyen senegalli yıldızın peşinde







Baki'nin bir başka hedefinin ise Nottingham Forest'ta top koşturan Moussa Niakhate olduğu bildirildi. 2022 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Niakhate'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor. 27 yaşında olan ve güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu 5 kez Senegal Milli Takımı'nın formasını giydi.