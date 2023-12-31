Çizme basını yazdı! G.Saray Juan Musso’yu istiyor



TRABZON'DAN ELNENY HAMLESI

Orta saha transferi yapması beklenen Trabzonspor'un, Arsenal forması giyen Mohamed Elneny ile görüştüğü öğrenildi. Diğer yandan oyuncunun maaş beklentisini sorulduğu ifade edildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı da belirtildi. Ancak; ilk yapılan görüşmede oyuncunun 2 milyon 500 bin Euro'nun üzerinde bir yıllık ücret talep ettiği fakat bu rakamın Trabzonspor tarafından yüksek bulunduğu gelen haberler arasında.



DİMARCO 2027'YE KADAR

İtalya Serie A ekibi Inter, 26 yaşındaki sol beki Federico Dimarco'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. İtalyan futbolcu, bu sezon Serie A'da oynadığı 15 karşılaşmada 3 gol, 4 asiste imza attı.





HAFTANIN MVP'Sİ VOİGTMANN

THY Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu Milano forması giyen Johannes Voigtmann oldu. Alman pivot, Baskonia'yı 76-67 yendikleri maçta 19 sayı, 12 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı.





FERNANDO İLE YOL AYRIMI

İspanyol ekiplerinden Sevilla, Fernando Reges'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Bu sezon 13 maçta forma giyen 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.





A.GÜCÜ'NDE ALPER ŞOKU

Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne Hatayspor ile oynanan maçta dizinden sakatlanan Alper Uludağ'dan kötü bir haber geldi. Yapılan açıklamada Uludağ'ın tedavi sürecinin 6 ile 8 hafta arasında süreceği ifade edildi.





MBAPPE İÇİN GERİ SAYIM

İspanyol basını, Real Madrid'in Kylian Mbappe transferinde geri sayıma geçtiğini iddia etti. 25 yaşındaki Fransız yıldıza, 26 milyon Euro yıllık ücret, 130 milyon Euro da imza parası ödeneceği yazıldı.





TÜRKİYE'DEN 155 MADALYA

Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Avrupa şampiyonalarında 50'si altın 126 madalya, dünya şampiyonalarında ise 10 altın, 7 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 29 madalya aldık. 155 madalya önemli başarı" dedi.



LİDER EFES HATA YAPMADI

Basketbol Ligi'nin 14. haftasında 4 maç vardı. Lider Anadolu Efes evinde Darüşşafaka'yı 85-78; F.Bahçe Beko, Bursa'yı 97-90; Beşiktaş, Telekom'u 77-66 ve Aliağa, Büyükçekmece'yi 99-95 yendi.