Alperen Şengün’den takım arkadaşlarına Türkçe dersi! Görüntülerini yayınladı





Alperen Şengün öğretmen olarak takım arkadaşlarına 'Merhaba' kelimesiyle 'En İyisi' ve 'Çok Mutluyum' cümlelerini ve telaffuzlarını öğretmeye çalıştı. Alperen'in takım arkadaşları Jock Landele, Dillon Brooks, Fred Van Vleet, Boban Marjanovic, Jabari Smith Jr. ve Jae'Sean Tate de Alperen öğrettiği Türkçe kelimeleri telaffuz etmeye çalıştı.