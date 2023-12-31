Alperen Şengün’den takım arkadaşlarına Türkçe dersi! Görüntülerini yayınladı

All-Star öncesi özellikle son maçlarda gösterdiği müthiş performansla dikkatli üzerine çeken 21 yaşındaki milli yıldızımız Alperen Şengün'ün takım arkadaşlarına 'Şengün diyor ki' programıyla Türkçe dersi verdiği görüntüler yayınlandı.
All-Star öncesi özellikle son maçlarda gösterdiği müthiş performansla dikkatli üzerine çeken 21 yaşındaki milli yıldızımız Alperen Şengün'ün takım arkadaşlarına 'Şengün diyor ki' programıyla Türkçe dersi verdiği görüntüler yayınlandı.
Alperen Şengün öğretmen olarak takım arkadaşlarına 'Merhaba' kelimesiyle 'En İyisi' ve 'Çok Mutluyum' cümlelerini ve telaffuzlarını öğretmeye çalıştı. Alperen'in takım arkadaşları Jock Landele, Dillon Brooks, Fred Van Vleet, Boban Marjanovic, Jabari Smith Jr. ve Jae'Sean Tate de Alperen öğrettiği Türkçe kelimeleri telaffuz etmeye çalıştı.
Houstonlı oyuncular en fazla 'Çok Mutluyum' kelimesini telaffuz etmekte zorlanırken, Sırp basketbolcu Boban Marjanovic'in en başarılı öğrenci olduğu görüldü.