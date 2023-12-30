Trabzonspor’da Trezeguet’nin Afrika Kupası’na gidecek olmasının ardından Nicolas Pepe’den gelen haber de şok etkisi yarattı

SZYMANSKİ'Yİ MUMLA ARADILAR! Hollanda Ligi'nde bu sezon beklentilerin altında kalan Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot'tan eski öğrencisi Sebastian Szymanski ve Orkun Kökçü ile ilgili önemli açıklamalar geldi. "Orkun Kökçü, Idrissi ve Szymanski'yi biraz özledik" diyen Slot "Bu oyuncular oyun başa başken oyunun dinamiklerini değiştirme sorumluluğunu üstleniyordu. Takımımın bu alanda gelişmesi gerek" değerlendirmesinde bulundu. Fenerbahçe forması ile bu sezon çok başırılı bir sezon geçiren Sebastian Szymanski 29 maçta 11 gol atarken 6 da asist yaptı. Fenerbahçe'nin 9.75 milyon Euro bonservis ödediği Polonyalı 10 numara için şu anda 20 milyon Euro değer biçiliyor.

ERIC BAILLY İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Siyah-Beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkan 29 yaşındaki stoperin eski takımı Villarreal'e transfer olması bekleniyor.



KOÇ'TAN ARAT'A ZİYARET

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti. Genel Koordinatör Samet Aybaba'nın da katıldığı ziyarette Koç, Arat'ı başkan seçilmesinden dolayı tebrik edip başarılar diledi.



BERTOLACCI YUVAYA DÖNDÜ

Karagümrük, İtalya Serie B ekibi Cremonese'de forma giyen eski oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kiraladı. 32 yaşındaki İtalyan yıldız, daha önce 2020 ile 2022 yılları arasında Karagümrük forması giymişti.



ASLAN POTADA GÜLDÜ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 72-70 yendi. Diğer maçta Yukatel Merkezefendi, Pınar Karşıyaka'yı 107-94 mağlup etti.



2023'TE DJOKOVIC RÜZGARI

Sırp raket Novak Djokovic, performansıyla 2023'e de damgasını vurdu. 2023'ü 56 galibiyet, 7 mağlubiyetle kapatan 36 yaşındaki tenisçi, Wimbledon dışındaki tüm Grand Slam turnuvalarında şampiyon oldu.



EN GENCİ ÇAYKUR RİZESPOR

Trendyol Süper Lig'in 17 maçla tamamlanan ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,18 oldu. Süper Lig'de en genç takım 25 ile Rizespor, en yaşlı takım ise 29.7 ile Pendikspor oldu.

KING'E ADA KANCASI

Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King'e İngiltere Championchip ekibi Watford'un talip olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin King için kısa süre içinde teklif yapmayı planladığı öğrenildi

ANCELOTTI REAL'DE KALDI

Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. 2021'den bu yana İspanyol devini çalıştıran İtalyan teknik adamın adı Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.



YENİ ADRESİ MISIR OLDU

Türk voleybolcu Ecem Şahin, Mısır'ın Alexandria Sporting Club takımına transfer oldu. Transferiyle ilgili açıklamada bulunan 31 yaşındaki voleybolcu, "Yurt dışında oynayacağım için mutluyum" dedi.



SPURS 5 MAÇ SONRA GÜLDÜ

NBA'de Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda Portland'ı 118-105 mağlup ederek ligde 5 maç aradan sonra galip geldi. Spurs'te Cedi Osman 4 sayı üretti.