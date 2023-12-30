Suudi Arabistan’da oynanması gereken Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi

Suudi Arabistan 'da Türk futbolunun iki büyük çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali iptal edildi. Atatürk tişörtü ve pankartlara izin verilmediği için iki kulüp yönetimi maça çıkmaktan vazgeçti.

İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz"