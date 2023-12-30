Süper Kupa ertelenince Beşiktaş’tan ezeli rakiplerine çağrı geldi: Gelin bizim stadımızda oynayın

Beşiktaş dışında Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Kayserispor, Adana Demirspor, Sivasspor, Konyaspor, Pendikspor, Karagümrük, İstanbulspor, Alanyasyor, Başakşehir ve Antalyaspor da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çağrıda bulunarak Süper Kupa finali için kendi stadyumlarına davet ettiler.
TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK
2023 Turkcell Süper Kupa maçı, karşılaşma öncesi yaşanan krizin ardından iptal edildi. Atatürk tişörtü ve pankartlarına onay verilmemesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayı reddetti. Birçok kulüp ve futbolcular ve taraftarlar yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları yaparak yaşanan olaya karşı tepkisini dile getirdi. Atatürk'lü paylaşımlar kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.