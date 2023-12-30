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Süper Kupa ertelenince Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine çağrı geldi: Gelin bizim stadımızda oynayın

Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmeler sonrasında Süper Kupa finali ertelenince Beşiktaş, 2 ezeli rakibini final için Dolmabahçe’ye davet etti.Birçok kulüp de final için G.Saray ile F.Bahçe’yi kendi stadyumuna çağırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Aralık 2023 Güncelleme 30 Aralık 2023, 07:00
Süper Kupa ertelenince Beşiktaş’tan ezeli rakiplerine çağrı geldi: Gelin bizim stadımızda oynayın

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a davet geldi. Suudi yetkililerin, Atatürk tişörtüyle sahaya çıkılmasına izin vermemesi üzerine, Fenerbahçe ve Galatasaray Riyad'daki Süper Kupa maçında sahaya çıkmama kararı aldı.

Bu kararın ardından, iki kulübün ezeli rakibi Beşiktaş, Süper Kupa'nın Dolmabahçe'de oynatılması konusunda davette bulundu. Beşiktaş kulübü resmi hesabından "Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz" paylaşımı yapıldı.



Beşiktaş'ın bu paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Herkesten destek gördü.

Beşiktaş dışında Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Kayserispor, Adana Demirspor, Sivasspor, Konyaspor, Pendikspor, Karagümrük, İstanbulspor, Alanyasyor, Başakşehir ve Antalyaspor da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çağrıda bulunarak Süper Kupa finali için kendi stadyumlarına davet ettiler.



TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK
2023 Turkcell Süper Kupa maçı, karşılaşma öncesi yaşanan krizin ardından iptal edildi. Atatürk tişörtü ve pankartlarına onay verilmemesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmayı reddetti. Birçok kulüp ve futbolcular ve taraftarlar yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk paylaşımları yaparak yaşanan olaya karşı tepkisini dile getirdi. Atatürk'lü paylaşımlar kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.



TÜRKİYE TEK YÜREK
Türkiye'deki birçok kulüp ve futbolcu Suudi Arabistan'dan yaşananlara sosyal medyadan yayınladıkları mesajla tepki gösterdi. Çok sayıda kulüp ve futbolcuların yanı sıra kulüp taraftarları da yaptıkları Atatürk'lü paylaşımlara iki takıma destek verdi.

DÜN GECE YAŞANANLAR
14.30 Statta güvenlik zirvesi... Kulüpler taleplerini yetkililere iletti.
16.30 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve büyükelçinin olduğu otele geldi.
18.15 İki takımın otobüslerinin otellerinden ayrılmaları gerekiyordu ama stada hareket etmediler.
18.30 Ali Koç toplantıya katıldı. Toplantı devam ederken iki kulüp başkanı yöneticilerini aradı ve maça çıkmayacaklarını söylediler.
22.05 Toplantı sona erdi. TFF ve 2 kulüp ortak açıklama yayınladı ve Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi.

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