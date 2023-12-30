Süper Kupa ertelenince Beşiktaş’tan ezeli rakiplerine çağrı geldi: Gelin bizim stadımızda oynayın





TÜRKİYE TEK YÜREK

Türkiye'deki birçok kulüp ve futbolcu Suudi Arabistan'dan yaşananlara sosyal medyadan yayınladıkları mesajla tepki gösterdi. Çok sayıda kulüp ve futbolcuların yanı sıra kulüp taraftarları da yaptıkları Atatürk'lü paylaşımlara iki takıma destek verdi.



DÜN GECE YAŞANANLAR

14.30 Statta güvenlik zirvesi... Kulüpler taleplerini yetkililere iletti.

16.30 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve büyükelçinin olduğu otele geldi.

18.15 İki takımın otobüslerinin otellerinden ayrılmaları gerekiyordu ama stada hareket etmediler.

18.30 Ali Koç toplantıya katıldı. Toplantı devam ederken iki kulüp başkanı yöneticilerini aradı ve maça çıkmayacaklarını söylediler.

22.05 Toplantı sona erdi. TFF ve 2 kulüp ortak açıklama yayınladı ve Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi.

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