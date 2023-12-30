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Ferdi Kadıoğlu Hollanda basınına açıklamalarda bulundu: "Şampiyonluk istiyorum"

Ferdi Kadıoğlu, “Hakkımda çıkan transferler haberleri güzel ama benim için esas olan şu an Fenerbahçe. Ligde ve kupada şampiyonluk istiyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Aralık 2023 Güncelleme 30 Aralık 2023, 07:00
Ferdi Kadıoğlu Hollanda basınına açıklamalarda bulundu: Şampiyonluk istiyorum

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

24 yaşındaki futbolcu, "Hakkımda çıkan transfer haberlerinin bu kadar pozitif olması güzel fakat benim için esas olan şuan Fenerbahçe. Ligde şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan yıldız ismin Sarı- Lacivertli takım ile olan kontratı 2026' da bitecek.

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