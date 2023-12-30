Ferdi Kadıoğlu Hollanda basınına açıklamalarda bulundu: "Şampiyonluk istiyorum"

24 yaşındaki futbolcu, "Hakkımda çıkan transfer haberlerinin bu kadar pozitif olması güzel fakat benim için esas olan şuan Fenerbahçe. Ligde şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan yıldız ismin Sarı- Lacivertli takım ile olan kontratı 2026' da bitecek.