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Mauro Icardi, Süper Kupa maçında oynayacak mı? Süper Kupa Finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu, saat kaçta belli olacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak heyecan dolu Süper Kupa maçı için araştırmalar hızlandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan bu unutulmaz derbi, Türk futbolseverlerini bir araya getirecek. İki ezeli rakip, 2023 Süper Kupa için mücadele edecek ve bu kritik karşılaşma futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 17:20 Güncelleme 29 Aralık 2023, 17:24
Mauro Icardi, Süper Kupa maçında oynayacak mı? Süper Kupa Finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı ilk 11’ler belli oldu mu, saat kaçta belli olacak?

Süper Kupa bu akşam Suudi Arabistan'da sahibini buluyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Riyad'da kozlarını paylaşıyor.

MAURO ICARDI MAÇTA OYNAYACAK MI?

Mauro Icardi'nin bu akşamki Süper Kupa maçında forma giymesi bekleniyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak.

"MASKEYLE SAHADA YER ALMAK İSTİYOR"

Dev müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ligde oynanan derbide Mauro Icardi'de kırık oluştuğunu bildiren Buruk, başarılı golcüsü için "Maskeyle sahada yer almak istiyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 0-0 sona eren derbide Mauro Icardi'nin 2-3 farklı pozisyonda darbe aldığını kaydeden Okan Buruk, Arjantinli forvetin burnunda da problem olduğunu söyledi. Okan Buruk, Icardi'nin dünkü idmanda yer aldığını, doktorların son kontrolü yaptıktan sonra oyuncuyla ilgili nihai kararın bugün verileceğini bildirdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko

İLK 11'LER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Maçın başlamasına 1 saat kala ilk 11'lerin belli olması bekleniyor.

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