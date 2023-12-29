Mauro Icardi, Süper Kupa maçında oynayacak mı? Süper Kupa Finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı ilk 11’ler belli oldu mu, saat kaçta belli olacak?

Süper Kupa bu akşam Suudi Arabistan'da sahibini buluyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Riyad'da kozlarını paylaşıyor.

MAURO ICARDI MAÇTA OYNAYACAK MI?

Mauro Icardi'nin bu akşamki Süper Kupa maçında forma giymesi bekleniyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak.