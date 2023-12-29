Mauro Icardi, Süper Kupa maçında oynayacak mı? Süper Kupa Finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı ilk 11’ler belli oldu mu, saat kaçta belli olacak?

Süper Kupa bu akşam Suudi Arabistan'da sahibini buluyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Riyad'da kozlarını paylaşıyor.
Süper Kupa bu akşam Suudi Arabistan'da sahibini buluyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Riyad'da kozlarını paylaşıyor.
MAURO ICARDI MAÇTA OYNAYACAK MI?
Mauro Icardi'nin bu akşamki Süper Kupa maçında forma giymesi bekleniyor. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak.
"MASKEYLE SAHADA YER ALMAK İSTİYOR"
Dev müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ligde oynanan derbide Mauro Icardi'de kırık oluştuğunu bildiren Buruk, başarılı golcüsü için "Maskeyle sahada yer almak istiyor" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 0-0 sona eren derbide Mauro Icardi'nin 2-3 farklı pozisyonda darbe aldığını kaydeden Okan Buruk, Arjantinli forvetin burnunda da problem olduğunu söyledi. Okan Buruk, Icardi'nin dünkü idmanda yer aldığını, doktorların son kontrolü yaptıktan sonra oyuncuyla ilgili nihai kararın bugün verileceğini bildirdi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko
İLK 11'LER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Maçın başlamasına 1 saat kala ilk 11'lerin belli olması bekleniyor.