Promes için kıran kırana: Fenerbahçe Hollandalı sol kanat için Spartak’ın kapısını çaldı

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için takviye yapmak isteyen Fenerbahçe stoper, ön libero ve kanat transferlerine odaklandı. Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen Hollandalı sol kanat Quincy Promes için Rus temsilcisi Spartak Moskova ile temasa geçtiği öğrenildi.

31 yaşında ve 1.74 boyunda olan Hollandalı futbolcu son derece tecrübeli bir isim. 50 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen ve bu maçlarda 7 kez fileleri havalandıran Quincy Promes'in piyasa değeri 6 milyon Euro olmasına karşın sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.