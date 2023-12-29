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TFF'den Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali açıklaması: "Dezenformasyona itibar etmeyiniz"

Son dakika haberi! Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 16:01 Güncelleme 29 Aralık 2023, 16:04
TFF’den Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali açıklaması: Dezenformasyona itibar etmeyiniz

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 20.45'te başlaması planlanan ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak maç öncesinde tarihi bir kriz yaşandığı öne sürülmüştü.

DEZENFORMASYONA İTİBAR ETMEYİNİZ

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu durumu kabul etmediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun görüşmelerini devam ettirdiği ileri sürülmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu, iddiaların ardından resmi bir açıklama yayımladı. TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz."

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Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesi Suudi yetkililerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazıldığı pankartla maça çıkılmasına izin vermediği iddia edilmişti.

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