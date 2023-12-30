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Genesio için geri sayım: Beşiktaş Fransız teknik adama teklif yapıp beklemeye geçti

Yeni hocasını açıklamaya hazırlanan Beşiktaş, Bruno Genesio’ya teklifini sundu. Kartal’a sıcak bakan Genesio’nun, ailesi ile görüştükten sonra nihai kararını vereceği belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Aralık 2023 Güncelleme 30 Aralık 2023, 07:00
Genesio için geri sayım: Beşiktaş Fransız teknik adama teklif yapıp beklemeye geçti

Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah-Beyazlılar'ın, listesinde yer alan Bruno Genesio ile yaptığı görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş yönetiminin, son olarak Fransız ekibi Rennes'de görev alan deneyimli teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Ancak; 57 yaşındaki teknik adamın ailesiyle son bir görüşme yapacağı ve nihai kararını birkaç gün içinde vereceği belirtildi. 1.5+1 yıllık sözleşme önerilen Bruno Genesio'ya yıllık 3 milyon Euro da maaş önerildiği gelen haberler arasında yer alıyor.

HÜCUM OYNATIYOR
Genesio, 4-3-3 sistemini tercih ediyor. Fransız çalıştırıcı, kariyerinde şu ana kadar çalıştırdığı Beijing Guoan, Lyon ve Rennes gibi takımlarda oynattığı hücum futboluyla ön plana çıktı.

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