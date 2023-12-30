Genesio için geri sayım: Beşiktaş Fransız teknik adama teklif yapıp beklemeye geçti

Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş'ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah-Beyazlılar'ın, listesinde yer alan Bruno Genesio ile yaptığı görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş yönetiminin, son olarak Fransız ekibi Rennes'de görev alan deneyimli teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Ancak; 57 yaşındaki teknik adamın ailesiyle son bir görüşme yapacağı ve nihai kararını birkaç gün içinde vereceği belirtildi. 1.5+1 yıllık sözleşme önerilen Bruno Genesio'ya yıllık 3 milyon Euro da maaş önerildiği gelen haberler arasında yer alıyor.