Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı! İlk günden iddialı konuştu: "Meydan okumaya geldim"

Şampiyonluk için hep birlikte bir aile olmaları gerektiğini söyleyen Terim, "Açıkçası ben buraya meydan okumaya, bir hikaye yazmaya geldim. Bu konuda benimle aynı düşünen bir başkan ve arkadaşlar var" ifadesini kullandı. "Süper Lig'den herhangi bir ismi transfer etmek istiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Terim "Pasın ve oyunun kontrolünü yapmaya çalışacağım. Oyun feslefemi zaten siz biliyorsunuz. Bakasetas'ı getirmek istiyoruz" dedi.

Terim şöyle devam etti: "Bıraktığımdan beri çeşitli ülkelerden, özellikle son yıllarda Körfez'den çok fazla istek, teklif geldi ama burada çok düşünmedim. İyi anlaşabileceğim bir başkan benim için çok önemliydi. Genel olarak birçok başkanla çalıştım. Sayın başkana buradan, bana her şeyi olduğu gibi anlattığı için teşekkür ederim. O yüzden ben buraya yeni bir hikaye yazmaya geldim. Bugünlerden daha iyi günlere gideceğimizden şüphem yok."