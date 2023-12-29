Yunan medyasında Fatih Terim’in göreve getirilmesinin yankıları sürüyor

Yunan gazetelerinin manşetlerinde Panathinaikos 'un başarılı Sırp teknik direktörü Ivan Jovanovic'in görevden alındığını basından öğrendiğine dair haberler yer alırken Fatih Terim 'in de takımın başına geçmesinde Acun Ilıcalı'nın aracı olduğu iddia edildi. Yunan medyası Sırp teknik direktörü Ivan Jovanovic'in ayrılma şekline tepki gösterdiler.

Medya, Panathinaikos 'un sahibi Yannis Alafouzos'u bu tavrından dolayı eleştirdi, 'Nankörlük'le suçladı. Fos Ton Spor gazetesi, haberinde, "Alafouzos, Jovanovic'i İstanbul Boğazı'nda boğuverdi ve Terim'i göreve getirerek büyük risk aldı" ifadelerine yer verdi.

Eleftheros Typos Gazetesi ise, "Panathinaikos'tan büyük saygısızlık" başlıklı haberinde, "Alafouzos bombası, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ivan Jovanovic aniden aniden kapı dışına kondu" dedi. Kathimerini gazetesi Fatih Terim'i, 'Efsane Türk çalıştırıcı' olarak okurlarına takdim etti.

Gazetenin haberinde Jovanovic'in Panathinaikos performansı da öne çıkarıldı ve Sırp teknik direktörün 2,5 yıllık kariyerinde taraftarın gözdesi haline geldiği, takımın son 10 yılda en iyi performansı onun döneminde gösterdiği kaydedildi.