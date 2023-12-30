SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023, 08:48 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023, 08:58

Ertelenen 29 Aralık Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı sonrası Galatasaray Yurda Döndü! Coşkulu karşılama kamerada | VİDEO

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası Sarı-kırmızılı takım, yurda döndü. Galatasaray kafilesini, İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.

Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönen Galatasaray kafilesini, İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası Sarı-kırmızılı takım, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Galatasaray kafilesini yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Ellerinde bayraklarla teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudular.

Teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" ifadelerini kullandı.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da Sarı-kırmızılı kafileyi karşılamak üzere havalimanına geldi.

SIRADAKİ VİDEO
Nuri Şahin'den Antalyaspor'a duygu dolu veda!
30.12.2023Cumartesi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı!
30.12.2023Cumartesi
ÖZEL I Dursun Özbek takvim.com.tr'ye konuştu: "Başka açıklama olacak mı?"
29.12.2023Cuma
ÖZEL I Takımlar Türkiye'ye dönüyor! Ali Koç ve Dursun Özbek, toplantı yapılan otelden ayrıldı
29.12.2023Cuma
Süper Kupa maçı ertelendi! TFF, GS ve FB'den ortak açıklama: "Müsabaka bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir"
29.12.2023Cuma
Bunlar da Var
Maltepe Piazza AVM intihar videosu sansürsüz izle! 02:06
Maltepe Piazza AVM intihar kamerada!
29.12.2023Cuma
FB - GS maçı Son Dakika: Süper kupa iptal mi? TFF açıklama yaptı! 02:51
TFF'den Süper Kupa açıklaması! Maç iptal mi edildi?
29.12.2023Cuma
📡 ATV HD CANLI YAYIN 📺 GALATASARAY FENERBAHÇE maçı canlı izle ⚽🔥 FB GS Süper Kupa Finali Kesintisiz ve Şifresiz ATV İZLE 01:29
🟡🔴 Galatasaray Fenerbahçe 🟡🔵 ATV Canlı İzle Şifresiz (GS-FB)
29.12.2023Cuma
Galatasaray çalışanlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldı! 00:58
Galatasaray çalışanlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldı!
29.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA