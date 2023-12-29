Önce durdur sonra vur: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk zafer planını hazırladı

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk zafer planını yaptı. Buruk, oyuncularına da galibiyet planını tek tek anlattı.

FRED'E DERBİDE ÖZEL ÖNLEM

Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla fark yaratan isimlerden biri olan Fred'in oynayacak olması Buruk'un planlarını değiştirmesine sebebiyet verdi. Aslan'ın hocası, orta sahada Fred'in pas bağlantılarını kesmelerini istedi. Oyuncularından, Brezilyalı futbolcunun topla fazla buluşmamasını talep eden Buruk, rakibin saha içindeki etkinliğini de bu yolla pasifize etmeyi planlıyor. Deneyimlik hoca maçın gidişatına göre de oyuncu değişiklikleri yapmayı düşünüyor. Fenerbahçe ile ilgili, "Önce durdur, sonra vur" planını devreye soktuğu belirlenen Okan Buruk, rakipleriyle oynadıkları son maçtaki hatalarını oyuncularına anlattı ve hata yapılmaması uyarısında bulundu. Rakibin direncini kırmayı düşünen Cimbom'un hocası, Mauro Icardi, Tete ve Kerem Aktürkoğlu gibi kaliteli hücum oyuncularıyla da derbi karşılaşmasında sonuca gitmeye çalışacak. Bu arada Galatasaraylı futbolcuların da Buruk'a derbide zafer sözü verdiği gelen haberler arasında yer aldı.