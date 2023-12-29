Önce durdur sonra vur: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk zafer planını hazırladı

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk zafer planını yaptı. Buruk, oyuncularına da galibiyet planını tek tek anlattı.
Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk zafer planını yaptı. Buruk, oyuncularına da galibiyet planını tek tek anlattı.
FRED'E DERBİDE ÖZEL ÖNLEM
Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla fark yaratan isimlerden biri olan Fred'in oynayacak olması Buruk'un planlarını değiştirmesine sebebiyet verdi. Aslan'ın hocası, orta sahada Fred'in pas bağlantılarını kesmelerini istedi.
Oyuncularından, Brezilyalı futbolcunun topla fazla buluşmamasını talep eden Buruk, rakibin saha içindeki etkinliğini de bu yolla pasifize etmeyi planlıyor. Deneyimlik hoca maçın gidişatına göre de oyuncu değişiklikleri yapmayı düşünüyor. Fenerbahçe ile ilgili, "Önce durdur, sonra vur" planını devreye soktuğu belirlenen Okan Buruk, rakipleriyle oynadıkları son maçtaki hatalarını oyuncularına anlattı ve hata yapılmaması uyarısında bulundu. Rakibin direncini kırmayı düşünen Cimbom'un hocası, Mauro Icardi, Tete ve Kerem Aktürkoğlu gibi kaliteli hücum oyuncularıyla da derbi karşılaşmasında sonuca gitmeye çalışacak. Bu arada Galatasaraylı futbolcuların da Buruk'a derbide zafer sözü verdiği gelen haberler arasında yer aldı.
HAKEMLER OYUNCULARI KORUMALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe maçı öncesi önemli mesajlar verdi. Başarılı çalıştırıcı, "2023'te ikinci kupayı kazanmak için buradayız. Saha ve atmosfer çok güzel. Türkiye'ye yakışır bir derbi olmasını istiyorum. Keşke burada rakibimizle oturabilseydik. Ancak rakibimizin böyle bir kararı oldu" diye konuştu. Buruk, geçen lig maçını yorumlarken, "Bayern'e karşı önde bastık. F.Bahçe'ye de önde bastık. F.Bahçe, pastan çok uzun topla çıktı" dedi. Tecrübeli hoca "Icardi, maske ile çalıştı. Yüzünde kırık oluştu. 3 ayrı darbe aldı. Hakemlerden oyuncuları sahada daha çok korumasını isteyeceğim" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal'ın, "Yerde yattılar" sözüne cevap veren Buruk, "Ben de, 'Rakip devamlı hakemin başındaydı. Devamlı itiraz ettiler.' diyebilirim. Ancak oyunculara saygı duymak gerek" değerlendirmesinde bulundu.
ASLAN'DA ZIYECH ŞOKU
Süper Kupa maçı öncesinde Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü bir haber geldi. Son 3 idmana katılamayan Faslı yıldızın, ağrıları devam ettiği için MR'ı çekildi. Uyluk ön kas grubunda orta seviye yaralanma tespit edilen 31 yaşındaki futbolcu derbi maçının kadrosundan çıkarıldı. Bu sezon toplam 14 maçta oynayan ve 4 gol, 2 asistlik katkı sunan Ziyech, dışında sakatlıkları süren Oliveira, Davinson Sanchez ve kadroda düşünülmeyen Angelino, Suudi Arabistan'a götürülmedi. Öte yandan 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Kupası'nda mücadele edecek Fas Milli Takımı, Ziyech'i kadroya davet etti.
KAZANAN BİZ OLACAĞIZ
Cimbom'un 1 numaralı ismi Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesinde konuştu. Özbek, "Güzel bir maç olacak. İki takım da iyi hazırlandı. Her iki takım içinde önemli bir kupa. Kazanan inşallah Galatasaray olacak. Kupayı alıp taraftarlarımızı ve bizi izleyenleri memnun etmek istiyoruz. Ben şimdiden takımıma başarılar diliyorum. Güzel bir maç için herkes hazırlansın" dedi.
ICARDI MASKEYLE DERBİYE
G.Saray derbi maçın hazırlıklarının İstanbul etabını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanda, derbide sakatlanan Mauro Icardi maskeyle yer aldı. 17 gol, 6 asisti bulunan Arjantinli derbide de maskeyle oynayacak.
ÇOK BÜYÜK MAÇ OLACAK
Fernando Muslera, maç öncesi basın toplantısına katıldı ve "Çok büyük bir maç olacak. Başarılı olmak, galip gelmek istiyoruz. Bunun için hazırlık yaptık. Futbolcular için tek motivasyon kupa kazanmaktır. Başka bir motivasyona gerek yok" diye konuştu.