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Bakasetas için süper teklif: Yunan medyası ünlü futbolcunun Fatih Terim’in takımı Panathinaikos’a gideceğini yazdı

Yunanlar, Bakasetas’ın Fatih Terim’in takımı Panathinaikos’a gideceğini yazdı. Fırtına’nın 1 milyon Euro bonservis, oyuncunun da 2 milyon Euro alacağı belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 06:59
Bakasetas için süper teklif: Yunan medyası ünlü futbolcunun Fatih Terim’in takımı Panathinaikos’a gideceğini yazdı

Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlanamayan Anastasios Bakasetas için transfer iddiaları sürüyor. Bakasetas'ın ismi, Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos ile ciddi şekilde anılmaya başlandı.

Yunanistan'dan Sportime, Pana'nın yeni teknik direktörü Terim'in yıldız isme onay verdiğini, Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonservis ödeneceğini duyurdu.

Ayrıca 2 milyon Euro yıllık kazanacağı belirtilen Bakasetas için, "Bakasetas en çok kazanan oyuncu olacak. Ona altın halı hazırlanıyor" denildi. 30 yaşındaki Bakasetas Trabzonspor formasıyla toplam 119 karşılaşmaya çıkarken, 33 gol attı ve 23 de asist kaydetti.

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