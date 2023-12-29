SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Alperen Şengün NBA'de şov yapmaya devam ediyor!

Alperen Şengün, Phoenix Suns’a karşı 24 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 06:59
Alperen Şengün NBA’de şov yapmaya devam ediyor!

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, evinde Phoenix Suns'a 129-113 kaybetti. Alperen Şengün maçta 24 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı.

Suns'ta Kevin Durant 27 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle kariyerindeki 18. triple-double yaptı. Bilindiği gibi Alperen Şengün 1 gün önceki performansıyla adını tarihe yazdırmıştı. Şengün, 1 gün önce oynanan Indiana Pacers maçında 37 dakikada 30 sayı, 16 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma istatistiğine imza atarak yine dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncu, Michael Jordan ve Magic Johnson'ın ardından bu istatistiklere 21 yaşındayken ulaşan 3. basketbolcu olmuştu.



BERTOLACCI 3. KEZ KARAGÜMRÜK'E
Fatih Karagümrük, Cremonese'den eski oyuncusu Andrea Bertolacci ile 3. kez anlaşma sağladı. İtalyan oyuncunun son dönemdeki kariyeri oldukça dikkat çekiyor. İtalyan futbolcu, son dönemde Sampdoria'dan Karagümrük'e oradan da Kayseri'ye transfer oldu. Kayseri macerasından sonra yeniden Karagümrük'e imza atan İtalyan yıldız sonrasında Cremonese'ye geçti. Şimdi yeniden Gümrük'e geldi.



AYBABA'YA SARI CEVABI!
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Yusuf Sarı sözlerine cevap verdi. Aybaba, "Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, Futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur" dedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Sancak, "Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan Milli Takımımız, kontra atak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti" şeklinde konuştu.

BERNARDESCHİ'NİN İLK TERCİHİ İTALYA
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan ve Toronto FC takımında forma giyen 29 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'nin ilk tercihinin İtalya olduğu ve eski kulübü Juventus'a sıcak baktığı bildirildi. Ancak İtalyan oyuncu Juventus ile anlaşamaması durumunda Beşiktaş'ın devrede olmaya devam edeceği de gelen haberler arasında. Bernardeschi sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.



FIRTINA'DA YOL AYRIMI
Karadeniz ekibi, ara transfer dönemi içinde yabancı kontenjanında yer açmayı öncelikli gündemlerden biri olarak belirledi. Sezon başında kiralık gelen Filip Benkovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teklic, Fernandez ile Bardhi için de ayrılık ihtimali yükseldi. Üç oyuncunun menajerine de teklif getirmeleri durumunda değerlendirilmeye alınacağı bilgisi verildi.

RİZESPOR'DA YOL AYRIMI
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Alberk Koç ile yollarını karşılıklı anlaşmayla feshetti. Katkılarından ötürü teşekkür edilen sol bek oyuncusu, bu sezon lig ve kupada sadece 31 dakika süre aldı.

BREMER'E YENİ SÖZLEŞME
İtalyan devi Juventus, Gleison Bremer'in sözleşmesini 2028 sezonu sonuna kadar uzattı. 41 milyon Euro bedelle transfer edilen 26 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon 17 maçta 1 gole imza attı.

MANİSA'DA DALCI DÖNEMİ
Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu. Sezon sonuna kadar imza atan Dalcı yaptığı açıklamada, "Devre arasında transferler yapacağız. Hedefimiz de Süper Lig" dedi.

WOODARD RESMEN DAÇKA'DA
Darüşşafaka Basketbol, Birleşik Amerikalı oyuncu James Woodard'ı kadrosuna kattı. En son Erokspor'da görev alan 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna dek sözleşme imzalandığı bildirildi.

PEPE'YE MİLLİ DAVET
Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna çağrıldı. Gaziantep FK'dan Gradel de davet alırken, Beşiktaşlı Bailly ile G.Saraylı Zaha ise kadroda yok.

PAIXAO'DAN ALTAY'A VEDA
Trendyol 1. Lig ekibi Altay'ın golcüsü Marco Paixao, takımdan ayrıldı. 5,5 yıl boyunca güzel günler geçirdiğini belirten Portekizli, "Takım için her şeyi yaptım. Artık gücüm upl. Hayatımın en üzücü vedası" dedi.

KARAÇAM'A OPERASYON
Milli hentbolcu Beyza Karaçam, Türkiye Hentbol Milli Takımları resmi sağlık sponsoru Memorial'da ameliyat oldu. 23 yaşındaki milli hentbolcunun ön çapraz bağ yırtığı cerrahi müdahale ile onarıldı.

TOPRAK ŞAMPİYON OLACAK
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu hakkında açıklama yaptı. Uçar, "Toprak, özel bir markayla çalışıyor. Dünya şampiyonu olacağına inanıyorum" dedi.

ELJİF ELMAS PİYANGOSU
Alman ekibi Leipzig, Serie A temsilcisi Napoli'den transfer ettiği Eljif Elmas için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Fenerbahçe, bu transfer ile birlikte 1.5 milyon Euro gelir elde edecek. Kuzey Makedonyalı yıldız Eljif Elmas, 2019 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 16.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sarı Kanarya, yıldız oyuncudan toplamda 17.7 milyon Euro kazanmış olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
12 şehidimiz üzerinden CHP’nin eleştirilmesini cambaza bak oyunu olarak nitelendiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan skandal sözler: Seçime yönelik çalışma! Sorumlusu Erdoğan
Çalışan emeklilere müjde! 5’er bin TL ikramiye bugün hesaplara yatırıldı | Kimler yararlanacak?
Muud’una Göre Özgürce Müzik
SON DAKİKA