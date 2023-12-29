Alperen Şengün NBA’de şov yapmaya devam ediyor!

BERNARDESCHİ'NİN İLK TERCİHİ İTALYA Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan ve Toronto FC takımında forma giyen 29 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu Federico Bernardeschi 'nin ilk tercihinin İtalya olduğu ve eski kulübü Juventus'a sıcak baktığı bildirildi. Ancak İtalyan oyuncu Juventus ile anlaşamaması durumunda Beşiktaş'ın devrede olmaya devam edeceği de gelen haberler arasında. Bernardeschi sağ kanat dışında sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.





FIRTINA'DA YOL AYRIMI

Karadeniz ekibi, ara transfer dönemi içinde yabancı kontenjanında yer açmayı öncelikli gündemlerden biri olarak belirledi. Sezon başında kiralık gelen Filip Benkovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teklic, Fernandez ile Bardhi için de ayrılık ihtimali yükseldi. Üç oyuncunun menajerine de teklif getirmeleri durumunda değerlendirilmeye alınacağı bilgisi verildi.

RİZESPOR'DA YOL AYRIMI

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Alberk Koç ile yollarını karşılıklı anlaşmayla feshetti. Katkılarından ötürü teşekkür edilen sol bek oyuncusu, bu sezon lig ve kupada sadece 31 dakika süre aldı.



BREMER'E YENİ SÖZLEŞME

İtalyan devi Juventus, Gleison Bremer'in sözleşmesini 2028 sezonu sonuna kadar uzattı. 41 milyon Euro bedelle transfer edilen 26 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon 17 maçta 1 gole imza attı.



MANİSA'DA DALCI DÖNEMİ

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu. Sezon sonuna kadar imza atan Dalcı yaptığı açıklamada, "Devre arasında transferler yapacağız. Hedefimiz de Süper Lig" dedi.



WOODARD RESMEN DAÇKA'DA

Darüşşafaka Basketbol, Birleşik Amerikalı oyuncu James Woodard'ı kadrosuna kattı. En son Erokspor'da görev alan 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna dek sözleşme imzalandığı bildirildi.

PEPE'YE MİLLİ DAVET

Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna çağrıldı. Gaziantep FK'dan Gradel de davet alırken, Beşiktaşlı Bailly ile G.Saraylı Zaha ise kadroda yok.



PAIXAO'DAN ALTAY'A VEDA

Trendyol 1. Lig ekibi Altay'ın golcüsü Marco Paixao, takımdan ayrıldı. 5,5 yıl boyunca güzel günler geçirdiğini belirten Portekizli, "Takım için her şeyi yaptım. Artık gücüm upl. Hayatımın en üzücü vedası" dedi.



KARAÇAM'A OPERASYON

Milli hentbolcu Beyza Karaçam, Türkiye Hentbol Milli Takımları resmi sağlık sponsoru Memorial'da ameliyat oldu. 23 yaşındaki milli hentbolcunun ön çapraz bağ yırtığı cerrahi müdahale ile onarıldı.



TOPRAK ŞAMPİYON OLACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu hakkında açıklama yaptı. Uçar, "Toprak, özel bir markayla çalışıyor. Dünya şampiyonu olacağına inanıyorum" dedi.

ELJİF ELMAS PİYANGOSU

Alman ekibi Leipzig, Serie A temsilcisi Napoli'den transfer ettiği Eljif Elmas için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Fenerbahçe, bu transfer ile birlikte 1.5 milyon Euro gelir elde edecek. Kuzey Makedonyalı yıldız Eljif Elmas, 2019 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 16.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sarı Kanarya, yıldız oyuncudan toplamda 17.7 milyon Euro kazanmış olacak.