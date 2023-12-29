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📺 Süper Kupa finali GS-FB CANLI İZLE ⚽🔥 29 Aralık 2023 Galatasaray-Fenerbahçe maçı şifresiz, kesintisiz, full HD canlı yayın izle!

Türk futbolseverleri, heyecanla beklenen Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasındaki mücadele, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park'ta gerçekleşecek. Bu büyük rekabet öncesinde taraftarlar ve futbolseverler, Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını merakla araştırıyor. İşte Süper Kupa finali maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 16:32 Güncelleme 29 Aralık 2023, 16:36
📺 Süper Kupa finali GS-FB CANLI İZLE ⚽🔥 29 Aralık 2023 Galatasaray-Fenerbahçe maçı şifresiz, kesintisiz, full HD canlı yayın izle!

Süper Kupa finali, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek. Taraftarlar, bu çekişmeli mücadeleyi canlı olarak izlemek için arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Süper Kupa Final maçı A TV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ATV SÜPER KUPA FİNALİ GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem, Zaha, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK!

Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

DERBİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Final maçı bilet fiyatları açıklandı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ!

Davinson Sanchez

Hakim Ziyech

Angelino

Sergio Oliveira

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Becao

Zajc

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