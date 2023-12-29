📺 Süper Kupa finali GS-FB CANLI İZLE ⚽🔥 29 Aralık 2023 Galatasaray-Fenerbahçe maçı şifresiz, kesintisiz, full HD canlı yayın izle!

Süper Kupa finali, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek. Taraftarlar, bu çekişmeli mücadeleyi canlı olarak izlemek için arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
Süper Kupa finali, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek. Taraftarlar, bu çekişmeli mücadeleyi canlı olarak izlemek için arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Süper Kupa Final maçı A TV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem, Zaha, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK!
Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
DERBİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Final maçı bilet fiyatları açıklandı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ!
Davinson Sanchez
Hakim Ziyech
Angelino
Sergio Oliveira
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Becao
Zajc