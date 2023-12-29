📺 Süper Kupa finali GS-FB CANLI İZLE ⚽🔥 29 Aralık 2023 Galatasaray-Fenerbahçe maçı şifresiz, kesintisiz, full HD canlı yayın izle!

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

DERBİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Final maçı bilet fiyatları açıklandı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.