Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'yla yol ayrımına gitme kararı aldı.
İspanyol sol beki 19 maçta oynatan Cimbom, şartlı satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için daha fazla süre vermeyecek.
Bu konuda her ne kadar Alman ekibiyle görüşmeler yapılsa da, Aslan'ın opsiyon kaldırılması teklifi reddedildi.
BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI
Geçtiğimiz günlerde transfere dair net konuşan başkan Dursun Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." dedi.
Bunun üzerine teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalar başladı.
G.Saray'ın ilgilendiği yıldız isimde ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
TEKLİFİ AÇIKLADILAR
İngiliz basınında yer alan habere göre, G.Saray'ın Manchester City'de forma giyen Sergio Gomez için teklif yapacak.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Cimbom'un İspanyol sol beki satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralamak istediği belirtildi.
M. City'de fazla forma şansı bulamadığı kaydedilen haberde, Gvardiol ve Nathan Ake'nin gerisinde kaldığı aktarıldı.
Transferde son kararı Man. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın vereceği haberin detaylarında yer aldı.
Sergio Gomez bu sezon 8 maçta sadece 268 dakika sahada kalabildi ve bu süreçte 1 asist yaptı.
Gomez'in Manchester temsilcisiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gözüküyor.