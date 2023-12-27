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Guardiola'nın gözdesi Galatasaray'a geliyor!

Angelino'nun ayrılmasıyla birlikte sol bek transferi için harekete geçen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapacak. İşte Cimbom'un radarına aldığı Manchester City'li yıldız ve transferde yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 17:48 Güncelleme 27 Aralık 2023, 17:48
Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'yla yol ayrımına gitme kararı aldı.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

İspanyol sol beki 19 maçta oynatan Cimbom, şartlı satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için daha fazla süre vermeyecek.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

Bu konuda her ne kadar Alman ekibiyle görüşmeler yapılsa da, Aslan'ın opsiyon kaldırılması teklifi reddedildi.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde transfere dair net konuşan başkan Dursun Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." dedi.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

Bunun üzerine teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalar başladı.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

G.Saray'ın ilgilendiği yıldız isimde ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

TEKLİFİ AÇIKLADILAR

İngiliz basınında yer alan habere göre, G.Saray'ın Manchester City'de forma giyen Sergio Gomez için teklif yapacak.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Cimbom'un İspanyol sol beki satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralamak istediği belirtildi.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

M. City'de fazla forma şansı bulamadığı kaydedilen haberde, Gvardiol ve Nathan Ake'nin gerisinde kaldığı aktarıldı.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

Transferde son kararı Man. City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın vereceği haberin detaylarında yer aldı.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

Sergio Gomez bu sezon 8 maçta sadece 268 dakika sahada kalabildi ve bu süreçte 1 asist yaptı.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

Gomez'in Manchester temsilcisiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gözüküyor.

Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!
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