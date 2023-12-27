Guardiola’nın gözdesi Galatasaray’a geliyor!

Bu konuda her ne kadar Alman ekibiyle görüşmeler yapılsa da, Aslan'ın opsiyon kaldırılması teklifi reddedildi.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI Geçtiğimiz günlerde transfere dair net konuşan başkan Dursun Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." dedi.

Bunun üzerine teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalar başladı.

G.Saray'ın ilgilendiği yıldız isimde ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...