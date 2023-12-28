Suudi kulüpleri Sarı-Kırmızılılar’ın iki yıldızını transfer etmek istiyor

Galatasaray'ın iki yıldızı Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha, yarın oynanacak Süper Kupa finalinde yakından takip edilecek. Suudi Arabistan'da oynanacak finalde tribünlerde önemli menajerlerin ve kulüp temsilcilerinin olması bekleniyor.









Sarı- Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği iki yıldıza Suudi kulüplerinin büyük ilgisinin olduğu öğrenildi. Al Nassr takımının yakından takip ettiği Hakim Ziyech, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski günlerine dönemedi. Chelsea kariyeri sonrası Galatasaray'ın yolunu tutan Ziyech'in Türkiye'deki performansı da şu anda tartışılan konular arasında yer alıyor.