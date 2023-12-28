Suudi kulüpleri Sarı-Kırmızılılar’ın iki yıldızını transfer etmek istiyor

Galatasaray'ın iki yıldızı Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha, yarın oynanacak Süper Kupa finalinde yakından takip edilecek. Suudi Arabistan'da oynanacak finalde tribünlerde önemli menajerlerin ve kulüp temsilcilerinin olması bekleniyor.
Galatasaray'ın iki yıldızı Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha, yarın oynanacak Süper Kupa finalinde yakından takip edilecek. Suudi Arabistan'da oynanacak finalde tribünlerde önemli menajerlerin ve kulüp temsilcilerinin olması bekleniyor.
Sarı- Kırmızılılar'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği iki yıldıza Suudi kulüplerinin büyük ilgisinin olduğu öğrenildi. Al Nassr takımının yakından takip ettiği Hakim Ziyech, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski günlerine dönemedi. Chelsea kariyeri sonrası Galatasaray'ın yolunu tutan Ziyech'in Türkiye'deki performansı da şu anda tartışılan konular arasında yer alıyor.
Faslı yıldız konusunda son karar ise G.Saray yönetiminde olacak. Erden Timur liderliğindeki transfer komitesi oyuncunun bonservisini alıp daha sonra satmak isterse bu işlemi sıfır bonservis bedeli ve sonraki satıştan Chelsea'ye pay olarak gerçekleştirebilecek. Fakat Galatasaray 'Bonservisi kalsın' derse, Ziyech Arabistan'ın yolunu tutacak. Fildişili yıldız Zaha'nın ise Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.