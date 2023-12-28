Abdullah Avcı takviye istiyor! Trabzonspor’da transfer zirvesi

Trabzonspor kulübünde ara transfer dönemindeki yol haritasına son şeklini vermek için Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı , İstanbul 'da bir araya geldi.







Yapılan bu görüşmede özellikle hem yabancı kontenjanındaki doluluk hem de ekonomik konulardan ötürü çok fazla transfer yapılmaması konusunda görüşler paylaşılırken, alınan en önemli karar ise, "Direkt katkı sağlayabilecek, net isimler varsa transfer edelim" konusu oldu. Bu nedenle alınan karar doğrultusunda ara transfer döneminde rekabet edebilecek isimlerin değil, takımda direkt ilk 11'de oynayabilecek isimler konusunda adım atılması planlanıyor.