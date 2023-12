Fatih Terim net konuştu! Şampiyon olmaya geldim

Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum. 4 takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Her neyse, başkanla bu konuda bir görüşme yaptık" diye konuştu. İmparator, "Zaten gelir gelmez Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir telefon aldım ve yapılan bu hamleden dolayı beni tebrik etti. Uzun yıllar milli takıma da hizmet ettim ama burada olmaktan çok ama çok mutluyum" dedi.



YUNAN MEDYASI ÇOK ŞAŞKIN!

Fatih Terim'in Panathinaikos'la anlaşması Yunan medyasında şaşkınlıkla karşılandı. Yunan medyası, "Panathinaikos'un ani bir şekilde teknik direktör değişikliği yapması çok şaşırtıcı. Ligde ikinci sıradalar. Açıkçası be kan değişikliğinin nedenleri daha sonra daha net anlaşılacak" yorumlarında bulundu. Ayrıca haberlerde, Panathinaikos taraftarlarının 13 yıldır lig şampiyonu olamayan takımı yeniden şampiyonluğa oynatan Jovanovic'in ayrılığına pek sıcak bakmadığı belirtildi. Bu arada Fatih Terim'in Yunan temsilcisi Panathinaikos'ta yıllık 900 bin Euro kazanacağı öğrenildi.