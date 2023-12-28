Fatih Terim net konuştu! Şampiyon olmaya geldim







Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum. 4 takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Her neyse, başkanla bu konuda bir görüşme yaptık" diye konuştu. İmparator, "Zaten gelir gelmez Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir telefon aldım ve yapılan bu hamleden dolayı beni tebrik etti. Uzun yıllar milli takıma da hizmet ettim ama burada olmaktan çok ama çok mutluyum" dedi.