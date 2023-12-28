Süper Kupa’da dev final: Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 399. randevu atv’de!

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek.
ATV'DE DEV DERBİ
Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Bu heyecanlı mücadele atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak.
Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.
Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU
1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası, Devlet Başkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.
Kazanan takımın kupa ulaştığı maçta taraflar üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
İki ekip arasındaki Süper Kupa maçları ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|1972-1973
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|1984-1985
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1 (4-2 pen.)
|1995-1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-0
|2011-2012
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|2012-2013
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0
|2013-2014
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0 (3-2 Pen.)
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.
Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (GS-FB)
|14.04.2019
|Ülker
|Süper Lig
|1-1
|28.09.2019
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|23.02.2020
|Ülker
|Süper Lig
|3-1
|27.09.2020
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|06.02.2021
|Ülker
|Süper Lig
|1-0
|21.11.2021
|Nef
|Süper Lig
|1-2
|10.04.2022
|Ülker
|Süper Lig
|0-2
|08.01.2023
|Ülker
|Süper Lig
|3-0
|04.06.2023
|Nef
|Süper Lig
|3-0
|24.12.2023
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
FENERBAHÇE RAKİBİNE 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR
Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, son 3 maçta ise rakibine gol atamadı.
Geçen sezon ligdeki her iki maçı da 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sezon iç sahada oynanan lig maçından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibiyle oynadığı son 10 maçta 6 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
FENERBAHÇE'DE FRED OYNAYABİLECEK
Sarı-lacivertli takımda Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek.
Grip nedeniyle ligde oynanan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.
Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alabilecek.
İRFAN CAN SAĞ KANADA, CRESPO VE CENGİZ ÜNDER KULÜBEYE
Süper Kupa finali öncesinde İsmail Kartal, son oynanan karşılaşmaya göre kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor.
Fred'in dönecek olmasından dolayı bu bölgeyi Fred-İsmail Yüksek ikilisiyle kontrol etmeyi hedefleyen Kartal, İrfan Can Kahveci'yi de sağ kanatta görevlendirmeyi planlıyor.
Ligde ilk 11'de sahada yer alan Crespo ve Cengiz Ünder de kulübeye dönecek isimler olacak.
GÖZLER DZEKO-SZYMANSKİ-TADİC ÜÇLÜSÜNDE
Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 44 gol atan Fenerbahçe, ligin en golcü ekibi olurken, takımın üç yıldızı attıkları gollerle öne çıktı.
Gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi'yle paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak.
Kartal, ligde 8 gol atan Szymanski ve 7 golü bulunan Tadic'e de Galatasaray karşısında güveniyor.
Üç futbolcu bu sezon ligdeki 44 golün 27'sine imza attı.