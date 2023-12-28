NBA'de normal sezon, bugün oynanan 9 maçla devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün 'ün formasını giydiği Houston Rockets , Indiana Pacers ile karşılaştı. Rockets'ın mücadeleden 123-117 mağlup ayrılmasına rağmen Alperen Şengün, performansıyla tarihe geçti.









21 yaşındaki basketbolcu, 37 dakikada 30 sayıya imza attı. 7'si hücumda olmak üzere 16 ribaund alan genç oyuncu, 5 asist ve 4 top çalma ile maça damgasını vurdu.