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Milli basketbolcu Alperen Şengün etkili performansıyla alkış topluyor!

İndiana Pacers’a karşı 30 sayı, 16 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma ile oynayan Milli yıldız NBA tarihinde Michael Jordan ve Magic Johnson’ın ardından bu istatistikleri yakalamayı başardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Aralık 2023 Güncelleme 28 Aralık 2023, 07:01
Milli basketbolcu Alperen Şengün etkili performansıyla alkış topluyor!

NBA'de normal sezon, bugün oynanan 9 maçla devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Indiana Pacers ile karşılaştı. Rockets'ın mücadeleden 123-117 mağlup ayrılmasına rağmen Alperen Şengün, performansıyla tarihe geçti.





21 yaşındaki basketbolcu, 37 dakikada 30 sayıya imza attı. 7'si hücumda olmak üzere 16 ribaund alan genç oyuncu, 5 asist ve 4 top çalma ile maça damgasını vurdu.

Alperen Şengün, NBA tarihinde Michael Jordan ve Magic Johnson'ın ardından bu istatistiklere ulaşmayı başardı.



HEDEFİ ALL-STAR
21 yaşındaki yıldız pivot, 24 Aralık'ta oynanan New Orleans Pelicans maçında 37 sayı kaydederek kariyer rekoru kırmıştı. Genç yıldız göz dolduran etkili performansıyla All- Star'a göz kırpmaya devam ediyor.

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