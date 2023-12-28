Ferdi parmak ısırttı! Ferdi Kadıoğlu Avrupa’yı sallamaya devam ediyor

Gösterdiği performansla Fenerbahçe'de vazgeçilmez isimlerden biri olan ve Avrupa'dan da birçok kulübün transfer radarında yer alan Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol bek oyuncusu arasında gösterildi.

LİSTEDEKİ TEK TÜRK OYUNCU

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), pozisyonlarına göre 2023 yılının en iyi oyuncularını belirlerken, yapılan araştırma sonrasında Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına girdi. Milli oyuncunun listenin 8. sırasında yer aldığı görülüyor. Ayrıca Kadıoğlu, bu listede ilk 10'da yer alan tek Türk futbolcu pozisyonunda bulunmasıyla dikkati çekti.