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Devler Polonyalı yıldızı Szymanski'nin peşinde

Polonyalılar, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Sebastian Szymanski’yi Chelsea, Liverpool ve Manchester United’ın dışında Napoli’nin istediğini öne sürdü. İşte sizler için derlediğimiz 28 Aralık tarihli TAKVİM yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Aralık 2023 Güncelleme 28 Aralık 2023, 07:01
Devler Polonyalı yıldızı Szymanski’nin peşinde

Bu sezon Fenerbahçe'de 29 maçta 11 gol ve 10 asistlik skor katkısı veren Sebastian Szymanski, kısa sürede performansıyla Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çekti. Süper Lig ve Avrupa maçlarındaki etkili görüntüsü ve skorer oyunuyla öne çıkan yıldız futbolcu ile ilgili ülkesi Polonya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rzeczpospolita'nın haberine göre; Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Szymanski'ye özel ilgi gösteriyor. Öte yandan haberde Szymanski'yi gündeminde tutan takımlardan birinin de Piotr Zielinski'ye yakın dönemde alternatif arayan Napoli olduğu vurgulandı. Taraftarların sevdiği isimlerden biri olan Szymanski'nin Fenerbahçe ile kontratı 2027'de bitecek.


DERBİ ÖNCESİ DERSİMİZ TAKTİK
Yarın Turkcell Süper Kupa maçında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Dün Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üstünde duruldu. Neşeli geçen antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu. Sarı-Lacivertliler bugün özel uçakla Arabistan'a gidecek.


SÜPER GECEYE 1 GÜN VAR
Süper Kupa finali için artık saatleri sayıyoruz. Turkcell Süper Kupa finali yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında saat 20.45'te Suudi Arabistan'daki Al-Awwal Stadı'nda oynanacak.

Türkiye'nin 1 numaralı kanalı ATV'den yayınlanacak dev maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Kupayı müzesine taşıyacak olan kulüp, 65 milyon lirayı kasasına koyacak..

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DAVİNSON SANCHEZ ÜLKESİNE GİTTİ
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in 27 Kasım'da sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilmişti. Sarı-Kırmızılı kulüp, yıldız oyuncunun tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Pendik, Adana Demir, Karagümrük ve F.Bahçe maçlarında forma giyemeyen yıldız oyuncunun yönetimden izin alarak ülkesine gittiği öğrenildi.


OMAR 'GOLLEY'
Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın en skorer ismi Gambiyalı stoper Omar Colley oldu. Siyah- Beyazlı takım, oynadığı 17 maçta rakip fileleri 25 kez havalandırırken, bu golleri 10 farklı oyuncu kaydetti. Forma giydiği 12 maçın tamamında sahada kalan Colley, stoperde görev yapmasına rağmen attığı 5 golle takımının en skorer ismi olarak dikkati çekti. Kara Kartal'da Vincent Aboubakar ile Chamberlain 4'er, Cenk Tosun ise 3 kez ağları sarstı. Rashica ile Muleka 2'şer gol kaydederken, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy ise birer kez skor tabelasını değiştirdi.





YENİ KRİZ KAPIDA
İspanyol stoper Victor Ruiz'in açtığı davayı kazanması, yönetimde takımdan ayrılan eski futbolcuların da aynı şekilde açtıkları davaları kazanacakları endişesi yarattı. Beşiktaş'tan gönderilen ve şuanda MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy forması giyen ABD'li Tyler Boyd'un da alacaklarına karşı hukuk savaşı başlattığı iddia edildi.


VISCA'YA BÜYÜK ONUR
TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belirlendi. En centilmen futbolcu Trabzonspor'lu Edin Visca oldu. Boşnak yıldız "Takım arkadaşlarına, rakiplerine ve futbolun tüm paydaşlarına karşı sergilediği saygılı ve örnek davranışları ile bu ödüle layık görüldü. Öte yandan en centilmen hoca Pendik'i çalıştıran Ivo Vieira, en centilmen takım ise Samsunspor oldu.



AYBABA BASIN KARŞISINDA
Beşiktaş, Genel Koordinatörü Samet Aybaba, bugün saat 13.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Aybaba'nın takımın durumu, yeni teknik direktörün kim olacağı ve kadro dışı oyuncuların ile ilgili bilgilendirme yapacağı öğrenildi.



ELJİF RESMEN LEİPZİG'DE
Leıpzıg Napoli'den Eljif Elmas'ı resmen kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç oyuncu için Alman kulübü Napoli'ye 25 milyon Euro bonservis ödeyecek.


KARTAL EVİNDE ÇOK RAHAT
BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Emlakjet evinde BC Wolves'i 72-59 yendi. Siyah- Beyazlılar bu galibiyetle birlikte 8. kez kazanmış oldu. Kartal'da Angel Delgado attığı 16 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.


HALKBANK LİDER TAMAMLADI
HALKBANK, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen 11. haftadaki maçında dün Hatay BŞB.'yi 3-2 yendi. Halkbank bu galibiyetle Efeler Ligi'nin ilk yarısını lider tamamladı.

ORSIC'İN GELİŞ TARİHİ NETLEŞTİ
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyen ve ülkesi Hırvatistan'da çalışmalarını sürdüren Mislav Orsic'in 15 Ocak'ta Trabzon'a geleceği belirtildi. Orsic'in hafif tempolu antrenmanlarla takımla aynı seviyeye çekilmeye çalışılacağı belirtildi.


MARSİLYA VE LİEGE PUSUDA
Belçika basını, Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Michy Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. Haberde, Batshuayi için Standard Liege ile Marsilya'nın yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Kulüplerin, golcü isimiçin için maksimum 7.5 milyon Euro ödeyebileceği belirtildi.

FLORYA'DA NEŞELİ GÜNLER
Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla noktalandı. Aslan, Süper Kupa finali hazırlıklarının İstanbul etabını bugün tamamlayacak.

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