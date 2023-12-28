Devler Polonyalı yıldızı Szymanski’nin peşinde

OMAR 'GOLLEY' Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın en skorer ismi Gambiyalı stoper Omar Colley oldu. Siyah- Beyazlı takım, oynadığı 17 maçta rakip fileleri 25 kez havalandırırken, bu golleri 10 farklı oyuncu kaydetti. Forma giydiği 12 maçın tamamında sahada kalan Colley, stoperde görev yapmasına rağmen attığı 5 golle takımının en skorer ismi olarak dikkati çekti. Kara Kartal'da Vincent Aboubakar ile Chamberlain 4'er, Cenk Tosun ise 3 kez ağları sarstı. Rashica ile Muleka 2'şer gol kaydederken, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy ise birer kez skor tabelasını değiştirdi.

YENİ KRİZ KAPIDA İspanyol stoper Victor Ruiz'in açtığı davayı kazanması, yönetimde takımdan ayrılan eski futbolcuların da aynı şekilde açtıkları davaları kazanacakları endişesi yarattı. Beşiktaş'tan gönderilen ve şuanda MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy forması giyen ABD'li Tyler Boyd'un da alacaklarına karşı hukuk savaşı başlattığı iddia edildi.

VISCA'YA BÜYÜK ONUR TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri belirlendi. En centilmen futbolcu Trabzonspor'lu Edin Visca oldu. Boşnak yıldız "Takım arkadaşlarına, rakiplerine ve futbolun tüm paydaşlarına karşı sergilediği saygılı ve örnek davranışları ile bu ödüle layık görüldü. Öte yandan en centilmen hoca Pendik'i çalıştıran Ivo Vieira, en centilmen takım ise Samsunspor oldu.





AYBABA BASIN KARŞISINDA

Beşiktaş, Genel Koordinatörü Samet Aybaba, bugün saat 13.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Aybaba'nın takımın durumu, yeni teknik direktörün kim olacağı ve kadro dışı oyuncuların ile ilgili bilgilendirme yapacağı öğrenildi.





ELJİF RESMEN LEİPZİG'DE

Leıpzıg Napoli'den Eljif Elmas'ı resmen kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç oyuncu için Alman kulübü Napoli'ye 25 milyon Euro bonservis ödeyecek.



KARTAL EVİNDE ÇOK RAHAT

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Emlakjet evinde BC Wolves'i 72-59 yendi. Siyah- Beyazlılar bu galibiyetle birlikte 8. kez kazanmış oldu. Kartal'da Angel Delgado attığı 16 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



HALKBANK LİDER TAMAMLADI

HALKBANK, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen 11. haftadaki maçında dün Hatay BŞB.'yi 3-2 yendi. Halkbank bu galibiyetle Efeler Ligi'nin ilk yarısını lider tamamladı.

ORSIC'İN GELİŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyen ve ülkesi Hırvatistan'da çalışmalarını sürdüren Mislav Orsic'in 15 Ocak'ta Trabzon'a geleceği belirtildi. Orsic'in hafif tempolu antrenmanlarla takımla aynı seviyeye çekilmeye çalışılacağı belirtildi.



MARSİLYA VE LİEGE PUSUDA

Belçika basını, Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Michy Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. Haberde, Batshuayi için Standard Liege ile Marsilya'nın yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Kulüplerin, golcü isimiçin için maksimum 7.5 milyon Euro ödeyebileceği belirtildi.

FLORYA'DA NEŞELİ GÜNLER

Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla noktalandı. Aslan, Süper Kupa finali hazırlıklarının İstanbul etabını bugün tamamlayacak.