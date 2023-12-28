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Fenerbahçe alternatif planını yaptı! Kanarya Albert Lokonga’yı listesine ekledi

Rade Krunic’in Milan’da kalma olasılığının artmasının ardından Fenerbahçe alternatif planını yaptı. Kanarya, bonservisi Arsenal’de olan ve Luton Town’da kiralık oynayan Albert Lokonga’yı listesine ekledi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Aralık 2023 Güncelleme 28 Aralık 2023, 07:01
Fenerbahçe alternatif planını yaptı! Kanarya Albert Lokonga’yı listesine ekledi

Ara transfer döneminde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosuna orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı. İtalya'da Milan forması giyen Rade Krunic'in yaşanan sakatlıklar sonrası takımda kalma ihtimalinin yükselmesinin ardından Kanarya, B planını yaptı.


Sarı-Lacivertliler'in, bonservisi Arsenal'de bulunan ve Luton Town'da kiralık forma giyen Albert Sambi Lokonga'yı listesine aldığı öğrenildi. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, daha çok oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Arsenal'in de Fenerbahçe opsiyonuna sıcak baktığı belirtildi. Anderlecht altyapısından yetişen Lokonga, Crystal Palace'ın başarısı için de ter döktü. Lokonga, bu sezon 6 maçta 319 dakika süre alıp, skor üretemedi.

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