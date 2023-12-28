Beşiktaş’ta an itibariyle tek hoca adayı olarak Fransız teknik adam kaldı

Ancak takımın başına yabancı teknik direktör getirmek isteyen başkan Hasan Arat 'ın, Genesio isminde ısrarcı olduğu ve bu nedenden dolayı önceki gün görüşme yapılması planlanan Sergen Yalçın isminin şimdilik rafa kalktığı öğrenildi. Fransız teknik adamla geçtiğimiz hafta Monaco'da görüşme yapan başkan Arat'ın 1,5 yıllık kontrat teklifinde bulunduğu ifade edilmişti.





Genesio'nun ise 3 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Yıllık 3 milyon Euro karşılığında el sıkışılan tecrübeli hoca ile yeni bir görüşme yapılıp kontrat süresiyle ilgili sorunun çözülmesinin planlandığı öğrenildi. Son görüşmelerin yapılacağı Genesio'nun Kasımpaşa maçında takımın başında olma ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



