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Beşiktaş'ta an itibariyle tek hoca adayı olarak Fransız teknik adam kaldı

Siyah- Beyazlılar'ın hoca adayları arasında son olarak Rennes'i çalıştıran Fransız teknik adam Bruno Genesio ve Sergen Yalçın bulunuyordu. Beşiktaş’ın teknik direktörlük için Bruno Genesio ile anlaşma sağlamaya yakın olduğu öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Aralık 2023 Güncelleme 28 Aralık 2023, 07:01
Beşiktaş’ta an itibariyle tek hoca adayı olarak Fransız teknik adam kaldı

Beşiktaşlıyı teknik direktör arayışları artık sona yaklaşmış durumda... Siyah- Beyazlılar'ın hoca adayları arasında son olarak Rennes'i çalıştıran Fransız teknik adam Bruno Genesio ve Sergen Yalçın bulunuyordu.




Ancak takımın başına yabancı teknik direktör getirmek isteyen başkan Hasan Arat'ın, Genesio isminde ısrarcı olduğu ve bu nedenden dolayı önceki gün görüşme yapılması planlanan Sergen Yalçın isminin şimdilik rafa kalktığı öğrenildi. Fransız teknik adamla geçtiğimiz hafta Monaco'da görüşme yapan başkan Arat'ın 1,5 yıllık kontrat teklifinde bulunduğu ifade edilmişti.



Genesio'nun ise 3 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Yıllık 3 milyon Euro karşılığında el sıkışılan tecrübeli hoca ile yeni bir görüşme yapılıp kontrat süresiyle ilgili sorunun çözülmesinin planlandığı öğrenildi. Son görüşmelerin yapılacağı Genesio'nun Kasımpaşa maçında takımın başında olma ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi.

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