Basel’e kiralanan Yusuf Demir’in kiralık sözleşmesi erkenden feshedilebilir

Aslan'ın yaz transfer döneminde bedelsiz olarak 1 yıllığına İsviçre Ligi ekibi Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı takıma geri döneceği öne sürüldü.