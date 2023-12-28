Aslan'ın yaz transfer döneminde bedelsiz olarak 1 yıllığına İsviçre Ligi ekibi Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı takıma geri döneceği öne sürüldü.
Aslan'ın yaz transfer döneminde bedelsiz olarak 1 yıllığına İsviçre Ligi ekibi Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı takıma geri döneceği öne sürüldü.
İsviçre basınında yer alan habere göre; Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi erkenden feshedilebilir. Beklentileri henüz karşılayamayan 20 yaşındaki oyuncunun, ocak transfer döneminde Galatasaray'a dönebileceği ifade edildi. Cimbom, genç yıldızı 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.