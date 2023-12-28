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Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi erkenden feshedilebilir

Basel’in performansını yetersiz gördüğü oyuncu Yusuf Demir’i devre arası transfer döneminde Galatasaray’a geri göndereceği ileri sürüldü. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Aralık 2023 Güncelleme 28 Aralık 2023, 07:01
Basel’e kiralanan Yusuf Demir’in kiralık sözleşmesi erkenden feshedilebilir

Aslan'ın yaz transfer döneminde bedelsiz olarak 1 yıllığına İsviçre Ligi ekibi Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun Sarı-Kırmızılı takıma geri döneceği öne sürüldü.




İsviçre basınında yer alan habere göre; Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi erkenden feshedilebilir. Beklentileri henüz karşılayamayan 20 yaşındaki oyuncunun, ocak transfer döneminde Galatasaray'a dönebileceği ifade edildi. Cimbom, genç yıldızı 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

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