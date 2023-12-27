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Transferde söz Okan Buruk'ta! Chelsea'nin yıldızı haber bekliyor

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finali için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip kadrosuna genç bir yıldız adayını takviye etmek istiyor. Yönetim, transferde rotayı İngiltere'ye çevirdi. İşte A Spor'un duyurduğu transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 19:29 Güncelleme 27 Aralık 2023, 19:29
Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Kadıköy'de oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Karşılaşmada birçok istatistik dikkat çekti.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

90 dakika boyunca oyuncular toplam 45 faul yaptı.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Mücadele boyunca sadece 1 şut kaleyi buldu.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

1'er puanla sahadan ayrılan ezeli rakipler 44 puanla ligin ilk 2 sırasında yer alıyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Cimbom averajla sarı-lacivertli ekibin gerisinde bulunuyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

2 takım 29 Aralık'ta Süper Kupa finaline çıkacak.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Dev derbi Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Mücadele 20:45'te başlayacak.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Karşılaşmayı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip diğer transfer harekatına da devam ediyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Ligde ve Avrupa'da kupa kaldırmak isteyen Galatarasay, devre arasında önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde çok sayıda isim bulunuyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda kurmaylar orta sahaya takviye yapacak.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

ROTA İNGİLTERE!

Galatasaray orta saha operasyonu için İngiltere'ye gidecek.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Cimbom'un Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele'nin performansından memnun değil.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Tecrübeli çalıştırıcı, 20 yaşındaki futbolcuya sıcak bakıyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Ayrıca genç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Chukwuemeka'nın ocak ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Galatasaray yönetimi ise oyuncuyu ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Nijerya asıllı İngiliz oyuncu bu sezon 2 maçta forma giydi.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

20 yaşındaki futbolcunun 1 golü bulunuyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Chelsea'nin yıldız adayı geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettirmişti.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor

Chukwuemeka'nın bonservis değeri ise 15 milyon Euro olarak biliniyor.

Transferde söz Okan Buruk’ta! Chelsea’nin yıldızı haber bekliyor
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