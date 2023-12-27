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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde Süper Lig'den o ismin de bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 17:31 Güncelleme 27 Aralık 2023, 17:31
Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Sarı lacivertliler ocak ayında flaş isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Kanarya tıpkı sezon başında olduğu gibi ara transferde de nokta atışı yaparak sezon sonunda şampiyon olmak istiyor.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Sarı lacivertliler devre arasında transfer yapmayı planladığı bölgeleri yaklaşık 2 ay önce belirlemişti.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçe'nin özellikle savunma hattına takviye yapacağı biliniyordu.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Teknik Direktör İsmail Kartal sezon içinde savunmada yaşanan sakatlıkların ardından bu bölgeye transfer talep etti.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine ise sürpriz bir isim girdi.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de forma giyen o yıldız için harekete geçtiği kaydedildi.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Brezilya basını duyurdu.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

İşte detaylar...

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

GoalBrasil muhabiri Raisa Simplicio'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe, RAMS Başakşehir forması giyen Leo Duarte'yi gündemine aldı.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Sarı lacivertlilerin Sambacı stoperi ara transferde kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Öte yandan birçok Brezilya kulübünün de 27 yaşındaki savunmacıya ilgi gösterdiği aktarıldı.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Bu takımların Cruzeiro, Gremio ve Bahia olduğu yazıldı.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

RAMS Başakşehir'in ise Duarte'nin bonservis ücretini 15 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

İstanbul ekibinin yalnızca bu rakamı veren takımla pazarlık yapacağı vurgulandı.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Leo Duarte bu sezon toplam 15 maça çıktı.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Duarte bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan defansın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

1.83 boyundaki stoper kariyerinde Milan ve Flamengo gibi takımlarda da boy göstermişti.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!

RAMS Başakşehir, Leo Duarte'yi 2022 yılında 2 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Milan'dan kadrosuna katmıştı.

Süper Lig’in yıldızı Leo Duarte Fenerbahçe’ye!
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