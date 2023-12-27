Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye!

Bu takımların Cruzeiro, Gremio ve Bahia olduğu yazıldı.

RAMS Başakşehir'in ise Duarte'nin bonservis ücretini 15 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.

İstanbul ekibinin yalnızca bu rakamı veren takımla pazarlık yapacağı vurgulandı.

Leo Duarte bu sezon toplam 15 maça çıktı.