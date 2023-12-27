Galatasaray Union SG’de forma giyen Fildişili yıldızın peşinde

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar orta sahaya takviye yapmak için geceli- gündüzlü bir çalışma içerisinde. Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Belçika Ligi takımlarından Union SG'de forma giyen Fildişili Lazare Amani... 25 yaşındaki yıldız futbolcu 2022 yılından beri Belçika ekibinde forma giyiyor. Yıldız futbolcu için şimdiye kadar hiçbir bonservis bedeli ödenmemesi ise dikkat çekici...