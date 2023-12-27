Trabzonspor ocak ayı transfer dönemi için geri sayıma geçti! Sadece teknik ekibin transfere onay vermesi yetmeyecek

Buna göre scout ekibi, teknik ekip ve yönetim kurulu içerisinden oluşturulan transfer komitesinin tümünün onay vermeyeceği hiçbir transfere izin çıkmayacak. Scout ekibinin oyuncu izleme, teknik ekibin onay ve yeterlilik, yönetim kurulunun ise başta ekonomik konular üzerinde fikir beyan edeceği ve ortak bir karar verileceği ifade edildi.





Bu arada Bordo- Mavililer'de Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi bir yıldız oyuncu ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Trabzonspor'un devre arasında, sağ ve sol bek, bir 8 numara ve 1 forvet alması bekleniyor. Fırtına'da yabancı sayısı fazla olduğu için önce gönderilecek isimler konusunda çalışma yapılacağı belirtildi. Hırvat stoper Benkovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da öncelikle orta saha transferinin gerçekleşmesini istiyor.