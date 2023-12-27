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Trabzonspor ocak ayı transfer dönemi için geri sayıma geçti! Sadece teknik ekibin transfere onay vermesi yetmeyecek

Trabzonspor’da scout, teknik ekip ve yönetimin ortaklaşa vereceği karardan bir itiraz çıkarsa transfer gerçekleşmeyecek. Scout ekibinin oyuncu izleme, teknik ekibin onay ve yeterlilik, yönetim kurulunun ise başta ekonomik konular üzerinde fikir beyan edeceği ve ortak bir karar verileceği ifade edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Trabzonspor ocak ayı transfer dönemi için geri sayıma geçti! Sadece teknik ekibin transfere onay vermesi yetmeyecek

Trabzonspor'un ara transfer dönemi öncesi transfer planlaması şekillendi. Yönetim kurulunun kendi içerisinde aldığı karar doğrultusunda oluşturulan 3'lü mekanizmanın tamamının onay vermediği hiçbir transfer gerçekleşmeyecek.



Buna göre scout ekibi, teknik ekip ve yönetim kurulu içerisinden oluşturulan transfer komitesinin tümünün onay vermeyeceği hiçbir transfere izin çıkmayacak. Scout ekibinin oyuncu izleme, teknik ekibin onay ve yeterlilik, yönetim kurulunun ise başta ekonomik konular üzerinde fikir beyan edeceği ve ortak bir karar verileceği ifade edildi.



Bu arada Bordo- Mavililer'de Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi bir yıldız oyuncu ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Trabzonspor'un devre arasında, sağ ve sol bek, bir 8 numara ve 1 forvet alması bekleniyor. Fırtına'da yabancı sayısı fazla olduğu için önce gönderilecek isimler konusunda çalışma yapılacağı belirtildi. Hırvat stoper Benkovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da öncelikle orta saha transferinin gerçekleşmesini istiyor.

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