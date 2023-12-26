Trabzonsporlu yıldız Abdulkadir Ömür’den Filistin için destek çağrısı: Dünya bu katliama dur demeli

Videolu mesaj gönderen Ömür, "Programa katılamadığım için affınıza sığınıyorum. Beni yılın eni iyi 10 numarası ödülüne layık gören Fotomaç Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu bu kederli zamanda şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve bizlere sabırlar diliyorum. Türk halkının başı sağolsun.

Sözlerime Filistin ile devam etmek istiyorum. Dünya, Filistin halkının İsrail tarafından katledilmesine seyirci kalmaya devam ediyor. Gazze'de hergün hastaneler bombalanıyor, masum çocuklar ölüyor, bebekler aç, susuz şekilde ölüme terk edilirken mazlum Filistin halkı için maalesef dua etmek yetmiyor. Dünya bu katlima dur demeli. Filistin'de bebek, çocuk, kadın ve erkekler öldürülmemeli" dedi.