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Fırtına Nwakaeme’yi bekliyor: Yeniden kadrosuna katmak için görüşmeler devam ediyor!

Fırtına'nın yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Anthony Nwakaeme konusunda süreç devam ediyor. Öte yandan bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 maça çıkan Nwakaeme 3 gol, 1 asistle oynamıştı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:02
Fırtına Nwakaeme’yi bekliyor: Yeniden kadrosuna katmak için görüşmeler devam ediyor!

Trabzonspor'un yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Anthony Nwakaeme konusunda süreç devam ediyor. Nijeryalı oyuncunun kulübüyle ayrılık konusunda görüşme yaptığı iddia edildi.

Daha önce Doğan'ın "Bonservis bedeli ödeyemeyiz" dediği oyuncunun kulübünden bonservisini alması halinde Trabzonspor'a imza atacağı bildirildi. Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 maça çıkan Nwakaeme 3 gol, 1 asistle oynamıştı.

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