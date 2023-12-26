Turkuvaz Medya Spor zirvesinde Okan Buruk ve Abdullah Avcı arasında samimi diyalog: Geçen yıl ödülleri siz topladınız, şimdi sıra bizde

Buruk, Abdullah Avcı ile ilgili "Geçtiğimiz sene Abdullah hoca ödülleri toplamıştı. İnşallah bir dahakine biz alırız demiştim. Hem hocalığımı yaptı. Hem yardımcısı olarak çalıştım. Önemli günler yaşadık. Futbolun dışında bir aileyiz. Her zaman birbirimize çok yakınız" dedi. Okan Buruk'un bu sözleri üzerine Abdullah Avcı, "Futbolculuğunun son dönemi ve antrenörlüğünün başlangıç döneminde beraber olduk. Benim için ailenin bir parçası. Kardeşim gibi gördüğüm birisi, umarım başarılarının devamını getirirsin. Aileye selamlar" şeklinde konuştu.



GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Dün Abdullah Avcı transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. Avcı, "Devre arası transferi zordur. Adımları atmaya çalışacağız, olmazsa da yarışmada ulaşılabilir hedeflerimiz farklı. Trabzonspor'un olduğu yerde kazanma duygusu vardır. Bunu uygulamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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