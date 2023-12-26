PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Turkuvaz Medya Spor zirvesinde Okan Buruk ve Abdullah Avcı arasında samimi diyalog: Geçen yıl ödülleri siz topladınız, şimdi sıra bizde

Okan Buruk, “Geçtiğimiz sene Abdullah hoca ödülleri toplamıştı. ‘İnşallah bir dahakine biz alırız’ demiştim. Şimdi bunun gururunu yaşıyorum” dedi. Buruk, Avcı’ya, “Hocam çok yakışıklısınız” diye iltifat da etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:00
Turkuvaz Medya Spor zirvesinde Okan Buruk ve Abdullah Avcı arasında samimi diyalog: Geçen yıl ödülleri siz topladınız, şimdi sıra bizde

Turkuvaz Medya Spor zirvesi dün gerçekleşirken yılın teknik direktörü Okan Buruk oldu. G.Saray'ın hocası ödülünü alırken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile de samimi bir diyalog gerçekleştirdi.

Buruk, Abdullah Avcı ile ilgili "Geçtiğimiz sene Abdullah hoca ödülleri toplamıştı. İnşallah bir dahakine biz alırız demiştim. Hem hocalığımı yaptı. Hem yardımcısı olarak çalıştım. Önemli günler yaşadık. Futbolun dışında bir aileyiz. Her zaman birbirimize çok yakınız" dedi. Okan Buruk'un bu sözleri üzerine Abdullah Avcı, "Futbolculuğunun son dönemi ve antrenörlüğünün başlangıç döneminde beraber olduk. Benim için ailenin bir parçası. Kardeşim gibi gördüğüm birisi, umarım başarılarının devamını getirirsin. Aileye selamlar" şeklinde konuştu.

GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA ÇALIŞACAĞIZ
Dün Abdullah Avcı transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. Avcı, "Devre arası transferi zordur. Adımları atmaya çalışacağız, olmazsa da yarışmada ulaşılabilir hedeflerimiz farklı. Trabzonspor'un olduğu yerde kazanma duygusu vardır. Bunu uygulamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA