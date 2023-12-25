Trabzonspor’un yıldız ismi Mislav Orsic dönüş için tarih verdi

MART AYINDA HAZIR OLURUM Hırvat basınından Sportske Novosti'ye konuşan 30 yaşındaki yıldız, "Şu anda her şey yolunda gidiyor. 15 Ocak'ta Trabzon'da olacağım. Detaylı bir kontrolden geçeceğim. Takımla antrenmanlara ne zaman katılacağıma doktorlar karar verecek. Her şey yolunda giderse Mart ayında tam olarak hazırım olabilirim" ifadelerini kullandı.

DEPRESYONDAN DA KURTULDUM

Kariyerindeki en ağır sakatlığı yaşadığını ifade eden Orsic, "Antrenman yapamayacak olmak bile beni öldürüyordu. Artık üzüntü ve depresyonda değilim. Sahalara döneceğim günü bekliyorum" dedi. Ayrıca Orsic, "Hocam Abdullah Avcı da dönüşümü sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Türkiye'ye dönünce neler olacağını göreceğiz" dedi.