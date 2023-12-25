Kourbelis’e Yunan kancası: Transfer olduğu günden beri forma şansı bulmakta zorlanan futbolcuya Olympiakos ilgi gösterdi

ADANA DEMİRSPOR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ
Adana Demirspor'da ardarda ayrılık haberleri gelmeye başladı. Maaş ödemelerinde sıkıntı olduğu belirtilen Lacivert-Mavili kulüpte Gravilon, Badou Ndiaye ve Younes Belhanda Mbaye Niang'ın takımdan ayrıldığı iddia edildib Gravilon ile ilgili haberi Fransız gazetesi L'equipe duyurdu. Takım arayışlarına başlayan 25 yaşındaki stoperin, şimdiden Spartak Moskova ile görüştüğü iddia edildi.
KARTAL MAÇA HAZIR
Beşiktaş, dün sabah yaptığı idmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. U-19 takımının Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yan top ve taktiksel çalışmalarla sona erdi. Siyah-Beyazlılar öğle saatlerinde Mersin'e hareket etti.
KONYA KAYSERİ'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, evinde Kayserispor'u 2-0 yendi. 50. dakikada Moreno, ceza sahası içinde Bilal Beyazıt'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı Sokol Cikalleshi kullandı: 1-0. 62. dakikada Bahoken'in Uğurcan'a müdahalesinde hakem Bahattin Şimşek, yeniden beyaz noktayı işaret etti. Cikalleshi, skoru ilan etti: 2-0.
KAZANAN DEMİRSPOR
Süper Lig'de Adana Demirspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor 22. saniyede Akintola'nın golüyle 1-0 öne geçti. 45'de Emre Akbaba farkı artırdı: 2-0. 85'de Erdoğan Yeşilyurt farkı 1'e indirdi: 2-1. 88'de ise Antalya'nın kazandığı penaltıyı Buksa dışarı gönderdi.
4 YIL SONRA KADIKÖY'DE
G.Saray taraftarları yaklaşık 4 yıl aradan sonra Kadıköy'deydi. 2 bin 79 kadar taraftar, 0-0 biten maçta takımlarını yalnız bırakmadı.
ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 12 askerimiz Ülker Stadı'nda unutulmadı. Stadyumdakiler terörü lanetledi.
MERSİN'DE ZORLU RANDEVU
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele 19.00'da başlayacak. U19 takımı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde maça çıkacak olan Siyah-Beyazlı takım zorlu rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson, Hatay maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları süren Emrecan Uzunhan, Necip, Umut, Chamberlain'in yanı sıra hazır olmayan Tayyip ve kadro dışındaki Bailly, Rosier, Onana, Ghezzal ve Aboubakar da maç kadrosuna alınmayan isimler oldu.
YUSUF SARI HAMLESİ
Devre arasında kanat transferi yapması beklenen Beşiktaş'ın Adana Demir forması giyen Yusuf Sarı için 2,5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
TRABZONSPOR BENİ İSTEDİ
Bordo-Mavili kulübün scout ekiplerinin canlı olarak izlediği Polonyalı futbolcu Bartosz Slisz, Trabzonspor'dan teklif aldığını itiraf etti. Kopenhag ve Trabzonspor ile görüştüğünü belirten 24 yaşındaki ön libero, "Trabzonspor güçlü bir inanç gösterip beni istedi. Doğru zaman ve doğru bir yön olmadığını düşündüm. Teklifi reddettim" dedi.
GOMEZ CADIZ İLE DEVAM
Cadız Başkanı Manuel Vizcaino, Maxi Gomez'in devre arasında Trabzon'a döneceği iddiası için, "Transfer ve ayrılık olmayacak. Bu kadro ile devam edeceğiz" dedi.
HEYECAN ÜÇ MAÇLA SÜRECEK
Süper Lig'de bugün Hatay-Beşiktaş maçının dışında 3 maç daha oynanacak. 17.00'de Kasımpaşa-Rizespor ve Alanyaspor-Samsunspor mücadeleleri yaşanacak. 20.00'de ise Pendik ile Ankaragücü karşılaşacak.
OSIMHEN İMZAYA YAKIN
İtalyanlar Napoli'nin Victor Osimhen ile sözleşme uzatmaya yakın olduğunu yazdı. Real Madrid ile anılan Nijeryalı forvetin sözleşmesinde 130 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de olacak.
HEDEFİM A MİLLİ TAKIM
Tofaş'ta oynayan deneyimli forvet Tolga Geçim, gözünü yeniden A Milli Basketbol Takımı'na dikti. Geçim, "Şubat'ta NBA oyuncuları gelemeyecek. Tekrar kadroya girip, milli takımda olmak istiyorum" dedi.