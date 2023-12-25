Kourbelis’e Yunan kancası: Transfer olduğu günden beri forma şansı bulmakta zorlanan futbolcuya Olympiakos ilgi gösterdi





KAZANAN DEMİRSPOR

Süper Lig'de Adana Demirspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor 22. saniyede Akintola'nın golüyle 1-0 öne geçti. 45'de Emre Akbaba farkı artırdı: 2-0. 85'de Erdoğan Yeşilyurt farkı 1'e indirdi: 2-1. 88'de ise Antalya'nın kazandığı penaltıyı Buksa dışarı gönderdi.



4 YIL SONRA KADIKÖY'DE

G.Saray taraftarları yaklaşık 4 yıl aradan sonra Kadıköy'deydi. 2 bin 79 kadar taraftar, 0-0 biten maçta takımlarını yalnız bırakmadı.



ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 12 askerimiz Ülker Stadı'nda unutulmadı. Stadyumdakiler terörü lanetledi.



MERSİN'DE ZORLU RANDEVU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele 19.00'da başlayacak. U19 takımı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde maça çıkacak olan Siyah-Beyazlı takım zorlu rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.



EKSİKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson, Hatay maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları süren Emrecan Uzunhan, Necip, Umut, Chamberlain'in yanı sıra hazır olmayan Tayyip ve kadro dışındaki Bailly, Rosier, Onana, Ghezzal ve Aboubakar da maç kadrosuna alınmayan isimler oldu.



YUSUF SARI HAMLESİ

Devre arasında kanat transferi yapması beklenen Beşiktaş'ın Adana Demir forması giyen Yusuf Sarı için 2,5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.



TRABZONSPOR BENİ İSTEDİ

Bordo-Mavili kulübün scout ekiplerinin canlı olarak izlediği Polonyalı futbolcu Bartosz Slisz, Trabzonspor'dan teklif aldığını itiraf etti. Kopenhag ve Trabzonspor ile görüştüğünü belirten 24 yaşındaki ön libero, "Trabzonspor güçlü bir inanç gösterip beni istedi. Doğru zaman ve doğru bir yön olmadığını düşündüm. Teklifi reddettim" dedi.



GOMEZ CADIZ İLE DEVAM

Cadız Başkanı Manuel Vizcaino, Maxi Gomez'in devre arasında Trabzon'a döneceği iddiası için, "Transfer ve ayrılık olmayacak. Bu kadro ile devam edeceğiz" dedi.



HEYECAN ÜÇ MAÇLA SÜRECEK

Süper Lig'de bugün Hatay-Beşiktaş maçının dışında 3 maç daha oynanacak. 17.00'de Kasımpaşa-Rizespor ve Alanyaspor-Samsunspor mücadeleleri yaşanacak. 20.00'de ise Pendik ile Ankaragücü karşılaşacak.



OSIMHEN İMZAYA YAKIN

İtalyanlar Napoli'nin Victor Osimhen ile sözleşme uzatmaya yakın olduğunu yazdı. Real Madrid ile anılan Nijeryalı forvetin sözleşmesinde 130 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de olacak.



HEDEFİM A MİLLİ TAKIM

Tofaş'ta oynayan deneyimli forvet Tolga Geçim, gözünü yeniden A Milli Basketbol Takımı'na dikti. Geçim, "Şubat'ta NBA oyuncuları gelemeyecek. Tekrar kadroya girip, milli takımda olmak istiyorum" dedi.

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