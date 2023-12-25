Son aday Jardim: Menajerler Portekizli hocayı Beşiktaş’a önerdi

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah- Beyazlılar'a son olarak Katar ekibi Al Rayyan'ı çalıştıran Leonardo Jardim'in önerildiği öğrenildi. Menajerlerin Katar ekibinden ayrılma durumu bulunan Portekizli teknik direktörü Beşiktaş'a teklif ettiği öğrenildi.
Siyah-Beyazlı yönetimin bu teklife henüz bir cevap vermediği de gelen haberler arasında. 49 yaşındaki teknik adam, Körfez ekibiyle görev aldığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan topladı ve maç başına da 1.83 puan ortalaması yakaladı. Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Ola Gunnar Solskjaer, Bruno Genesio, Andre Breitenreiter ve Fabio Cannavaro gibi isimler de bulunuyor. Beşiktaş başkanı Hasan Arat da önceki gün teknik direktör arayışlarıyla ilgili "Çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda bilgisini vereceğiz" demişti.