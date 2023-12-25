Sporun zirvesi Turkuvaz Medya’da: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve çok önemli isimler yer alacak!

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 'Spor Zirvesi' T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi 'nde gerçekleşecek.

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'in açılış konuşmasıyla başlayacak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi , Bakan Osman Aşkın Bak'ın önemli açıklamaları ile devam edecek. Spor Zirvesi, 'Kadın Futbolu' özel oturumu ile devam edecek. Özel oturuma; Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve kaptan Yağmur Uras katılacak. Oturum, Sabah Gazetesi Spor Editörü Yasemin Yıldırım'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Özel oturumun ardından zirve, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu ve Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç'in 'Kadın Futboluna Yatırım' özel sunumları ile devam edecek.

'Voleybol Ülkesi Türkiye' özel oturumunda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Melike Çelik'in moderatörlüğünde önemli bilgiler paylaşacak. Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşması ile devam edecek zirve, 'Fotomaç Süper Lig'in En İyileri' ödül töreni'nde spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek.



BAKAN BAK KONUŞACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dev zirvede bir konuşma yapacak. Bak, kamuoyuna önemli mesajlar verecek.