Pendikspor 1-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18'inci haftasında Pendikspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

14'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan ceza sahası dışından şutunu çekti. Morutan'ın vuruşunda savunmadan seken top Ali Sowe'un önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Ümit Öztürk golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

18'inci dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Efkan'ın sağ ayakla barajın üstünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

36'ncı dakikada kaleci Bahadır'ın uzaklaştırmak istediği top Romero'nun önünde kaldı. Romero'nun aşırtma vuruşunda top üstten auta çıktı.

İKİNCİ YARI

54'üncü dakikada Romero'nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top ceza sahası dışında Lusamba'da kaldı. Lusamba'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.

77'nci dakikada MKE Ankaragücü'nün sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

79'uncu dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Sağ köşeden Erdem Özgenç'in kullandığı kornerde top Sequeira'dan sekerek Alpaslan'ın önünde kaldı. Boş pozisyondaki Alpaslan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.