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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Ligde şampiyonluk savaşı veren Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide 0-0 berarebe kaldı. Zorlu mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları devam ediyor. Savunma hattının güçlenmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk yönetime transfer listesini verdi. A Spor'un haberine göre kurmaylar ocak ayında Fenerbahçe'nin istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekata başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 18:15 Güncelleme 25 Aralık 2023, 18:15
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev derbide kozlarını paylaştı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Ancak karşılaşmada birçok istatistik dikkatleri çekti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Oyunun akışı sadece faullerle 45 kez kesildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Arjantinli golcü ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği maçlarda ağları havalandırmıştı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira ve Sacha Boey'dan kötü haber geldi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Karşılaşmada sarı kart gören 2 yıldız oyuncu Süper Lig'in 19. haftasındaki Tümosan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Sarı-kırmızılı takım, 12. haftada Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etmişti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider bitirdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Ezeli rakipler 29 Aralık'ta Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Zorlu mücadele Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Diğer yandan sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Cimbom devre arasında kadrosuna takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

UEFA Avrupa Ligi'nde ve ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı savunmayı güçlendirmek istiyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Teknik direktör Okan Buruk ocak ayında kurmaylardan tecrübeli bir ismi takımda görmek istediğini belirtti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Kurmaylar ocak ayında stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Sarı-kırmızılı yönetim ise rotasını İspanya'ya çevirdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Yönetim, Fenerbahçe'nin listesinde bulunan yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'e yöneldi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Karadağlı stoper 2015-2016 sezonundan bu yana İspanyol devinde forma giyiyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Fenerbahçe devre arasında tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyordu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Ancak Galatasaray transferde ezeli rakibi ile yarışa girdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Atletico Madrid, sözleşmesi sona erecek oyuncudan bonservis bedeli kazanmayı planlıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

İspanyollar oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verebilir.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Savunma hattına takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar transferi bitirmek için çalışmalara başlıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Savic bu sezon İspanyol ekibinin formasını 13 kez terletti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Karadağlı stoperin bonservis değeri 5 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

32 yaşındaki oyuncu milli takım formasını 72 maçta terletti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede
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