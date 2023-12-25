Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer engeli! Yıldız stoper için devrede

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev derbide kozlarını paylaştı.
Oyunun akışı sadece faullerle 45 kez kesildi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta skor üretemedi.
Arjantinli golcü ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği maçlarda ağları havalandırmıştı.
Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.
Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira ve Sacha Boey'dan kötü haber geldi.
Karşılaşmada sarı kart gören 2 yıldız oyuncu Süper Lig'in 19. haftasındaki Tümosan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kalarak ligde 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, 12. haftada Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etmişti.
İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider bitirdi.
Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.
Ezeli rakipler 29 Aralık'ta Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak.
Diğer yandan sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Cimbom devre arasında kadrosuna takviye yapmayı planlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde ve ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı savunmayı güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk ocak ayında kurmaylardan tecrübeli bir ismi takımda görmek istediğini belirtti.
Kurmaylar ocak ayında stoper takviyesi yapmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim ise rotasını İspanya'ya çevirdi.
Yönetim, Fenerbahçe'nin listesinde bulunan yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'e yöneldi.
Karadağlı stoper 2015-2016 sezonundan bu yana İspanyol devinde forma giyiyor.
Fenerbahçe devre arasında tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istiyordu.
Ancak Galatasaray transferde ezeli rakibi ile yarışa girdi.
Yıldız ismin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Atletico Madrid, sözleşmesi sona erecek oyuncudan bonservis bedeli kazanmayı planlıyor.
İspanyollar oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verebilir.
Savunma hattına takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar transferi bitirmek için çalışmalara başlıyor.
Savic bu sezon İspanyol ekibinin formasını 13 kez terletti.
Karadağlı stoperin bonservis değeri 5 milyon Euro olarak biliniyor.
32 yaşındaki oyuncu milli takım formasını 72 maçta terletti.