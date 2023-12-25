Okan Buruk penaltıların verilmediğini söyleyip hakemler ve yayıncı kuruluşu eleştirdi

SONUÇ KİMSEYİ SEVİNDİRMEDİ Buruk, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Az pozisyonlu oldu. Rakip çok fazla bekledi. Top hep bizdeydi. Rakibe isabetli şut şansı vermedik. Skor üretmeye çalışan bir takımız. Skora yönelik değişiklikler yaptık. 0-0 bizi mutlu etmedi. Daha çok bizim hakim olduğumuz bir oyundu. İki takımı da memnun etmeyen bir skor oldu" diye konuştu.





YUMRUĞU KİMSE GÖREMEDİ!

Icardı'nin tartışma yaratan penaltı pozisyonu için hakemleri ve yayıncı kuruluşu eleştiren Buruk, "İlk yarıda bir yumruk vardı. Boks ringlerindeki gibi yumruk vardı. Herkes gördü. Yayıncı kuruluşun da bu pozisyonu çekebilmesi gerekiyordu. Bu kadar kameranın olduğu maçta bunu göstermemek olmadı! VAR hakemi için TFF gereken müdahaleyi yapar. O yumruk nasıl görülmez?" dedi. Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için, "İki yorgun takımı böyle sıkıştırmak saçma. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.