Okan Buruk penaltıların verilmediğini söyleyip hakemler ve yayıncı kuruluşu eleştirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 biten derbi maçın ardından konuştu. Buruk, maçın hakemlerini ve yayıncı kuruluşu eleştirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 biten derbi maçın ardından konuştu. Buruk, maçın hakemlerini ve yayıncı kuruluşu eleştirdi.
SONUÇ KİMSEYİ SEVİNDİRMEDİ
Buruk, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Az pozisyonlu oldu. Rakip çok fazla bekledi. Top hep bizdeydi. Rakibe isabetli şut şansı vermedik. Skor üretmeye çalışan bir takımız. Skora yönelik değişiklikler yaptık. 0-0 bizi mutlu etmedi. Daha çok bizim hakim olduğumuz bir oyundu. İki takımı da memnun etmeyen bir skor oldu" diye konuştu.
YUMRUĞU KİMSE GÖREMEDİ!
Icardı'nin tartışma yaratan penaltı pozisyonu için hakemleri ve yayıncı kuruluşu eleştiren Buruk, "İlk yarıda bir yumruk vardı. Boks ringlerindeki gibi yumruk vardı. Herkes gördü. Yayıncı kuruluşun da bu pozisyonu çekebilmesi gerekiyordu. Bu kadar kameranın olduğu maçta bunu göstermemek olmadı! VAR hakemi için TFF gereken müdahaleyi yapar. O yumruk nasıl görülmez?" dedi. Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için, "İki yorgun takımı böyle sıkıştırmak saçma. Tabii ki kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.
DEMİRBAY SÜRPRİZİ
Okan Buruk, F.Bahçe derbisinde orta sahada sürpriz bir ismi görevlendirdi. Kaan Ayhan'ı başlangıç kadrosunda düşündüğü konuşulan Buruk, Kerem Demirbay'ı sahaya sürdü. İlk derbi maçına çıkan Demirbay, 3 şut attığı maçta 90. dakikada oyun alanının kenarına geldi.
İRFAN CAN CEZAYA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, G.Saray derbisi öncesinde ceza sınırındaydı. Dev maça ilk 11'de başlayan Kahveci, 57'de Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 6 gol, 3 asisti bulunan ve cezalı duruma düşen İrfan Can, İstanbulspor'a karşı oynayamayacak.