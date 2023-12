Okan Buruk penaltıların verilmediğini söyleyip hakemler ve yayıncı kuruluşu eleştirdi

İRFAN CAN CEZAYA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, G.Saray derbisi öncesinde ceza sınırındaydı. Dev maça ilk 11'de başlayan Kahveci, 57'de Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 6 gol, 3 asisti bulunan ve cezalı duruma düşen İrfan Can, İstanbulspor'a karşı oynayamayacak.

