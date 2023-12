Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal derbinin ardından konuştu: "Biz hala bu ligin lideriyiz"

BU HALE GETİRENLER UTANSIN

G.Saray İcardi'nin fotoğrafını paylaştı, sert bir açıklama yaptı: Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle...



FENER'DEN JET YANIT

Fenerbahçe, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" dedi.



KARTAL'DAN SÜRPRİZ KADRO

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisine takımını farklı bir kadro ile çıkardı. Fred'in yokluğunda orta sahanın İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'dan oluşması beklenirken, İsmail Kartal, Miguel Crespo ile İrfan Can Kahveci'yi yan yana oynattı. Daha önce hep sağ kanatta görmeye alıştığımız İrfan Can ilk kez merkez orta sahada görev yaptı. Sağ kanatta ise Cengiz Ünder görev yaptı. Stopede ise Djiku&Oosterwolde ikilisi tercih edildi.



KUPAYI İSTİYORUZ!

Maçın ardından konuşan İrfan Can Kahveci, şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Kahveci, "Tutuk bir derbi oldu. Pozisyon çok azdı. 5 gün sonra bir maçımız var. Fred de aramızda olacak. Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN