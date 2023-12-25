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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal derbinin ardından konuştu: "Biz hala bu ligin lideriyiz"

Derbinin ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “2. yarıda daha etkiliydik. Biz hala bu ligin lideriyiz. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Aralık 2023 Güncelleme 25 Aralık 2023, 07:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal derbinin ardından konuştu: Biz hala bu ligin lideriyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal derbi sonrasında konuştu. Maça kazanmak için çıktıklarını tüm planları 3 puan üzerine yaptıklarını söyleyen Kartal, "İlk yarıda fazla hücumcu ile oynayıp skor üstünlüğünü ele geçirmek istedik. Ancak ilk yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Rakibimizin orta sahada üstünlük kurduğunu görünce 2. yarıda değişikliğe gittim. İsmail'i oyuna aldık. Rakibe daha yakın ve baskılı oynamaya başladık. Kanatları iyi kullandık. Bu bölgelerden rakibimizin üzerine gittik. Bazı pozisyonlar da bulduk ama gol atmayı başaramadık. Çok iyi mücadele ettik bugün. Rakibimiz de aynı şekilde. Biz hala bu ligin lideriyiz. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin" şeklinde konuştu.

SÜPER KUPA BAŞKA OLACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa finali ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi: "Bugün oynadığımız lig maçıydı. Uzun soluklu bir maratonun parçası. Süper Kupa finali ise tek maç. Elbette stratejimiz farklı olacak. Fred'in aramıza katılacak olması da bizim için önemli olacak."



2. YARIDAKİ GİBİ OYNAMALIYIZ
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Djiku golsüz sona eren derbi sonrasında konuştu. "Öncelikle Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dilerim" diyen Dijiku, "Bugün kompaktık, defansif anlamda hep güçlü kaldık. Galatasaray'ın iyi atak yapan oyuncuları var. Ancak maçın geneline baktığımızda daha fazla fırsat yakalayabilirdik" dedi. Süper Kupa finalinin zor geçeceğini söyleyen Ganalı yıldız, "Taktiksel anlamda güçlü bir maç bekliyorum. Bugün biz ilk yarıda daha aktif olmalıydık. Süper Kupa finalinde bugün oynadığımız 2. yarıyı örnek almalıyız. Bu şekilde kazanma şansımız daha yüksek olur" ifadelerini kullandı.



PENALTI VE KIRMIZI İSYANI
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 22. dakikasında çok tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe koşu yapan Icardi, Djiku' nun yüzüne müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından Icardi yerde kalırken maçın hakemi Arda Kardeşler pozisyonu VAR ile konuşmadan oyunu devam ettirdi. Maç sonrası pozisyon Galatasaray camiası tarafından ısrarla dile getirildi. 72'de Boey ile King arasında arbede yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, King'in müdahalesiyle yerde kalan Boey için kırmızı kart beklese de iki futbolcu da bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.



BU HALE GETİRENLER UTANSIN
G.Saray İcardi'nin fotoğrafını paylaştı, sert bir açıklama yaptı: Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle...

FENER'DEN JET YANIT
Fenerbahçe, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" dedi.

KARTAL'DAN SÜRPRİZ KADRO
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisine takımını farklı bir kadro ile çıkardı. Fred'in yokluğunda orta sahanın İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'dan oluşması beklenirken, İsmail Kartal, Miguel Crespo ile İrfan Can Kahveci'yi yan yana oynattı. Daha önce hep sağ kanatta görmeye alıştığımız İrfan Can ilk kez merkez orta sahada görev yaptı. Sağ kanatta ise Cengiz Ünder görev yaptı. Stopede ise Djiku&Oosterwolde ikilisi tercih edildi.

KUPAYI İSTİYORUZ!
Maçın ardından konuşan İrfan Can Kahveci, şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. Kahveci, "Tutuk bir derbi oldu. Pozisyon çok azdı. 5 gün sonra bir maçımız var. Fred de aramızda olacak. Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz" dedi.

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