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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Icardi - Djiku pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında yaşanan Icardi-Djiku pozisyonu tartışmaları da beraberinde getirdi. Galatasaray cephesi penaltı beklerken Fenerbahçe cephesi devam kararını doğru buldu. Pozisyonun en net görüntüsü de ortaya çıktı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 15:52 Güncelleme 25 Aralık 2023, 16:03
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Icardi - Djiku pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında yaşanan Icardi-Djiku pozisyonu tartışmaları da beraberinde getirdi. Galatasaray cephesi penaltı beklerken Fenerbahçe cephesi devam kararını doğru buldu.

Pozisyonun en net görüntüsü de ortaya çıktı.

İşte o anlar;

İcardi penaltı pozisyonu izle! İcardi yumruk yedi mi? En net görüntü ortaya çıktı!

HAKEMLER NE DEDİ?

Icardi ile Djiku arasında yaşanan pozisyonu maçın ardından hakem otoriteleri de değerlendirdi.

Fırat Aydınus, Ahmet Çakar, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım pozisyonun televizyona yansıyan görüntülerine göre penaltı olduğunu söyledi.

Bahattin Duran, pozisyonun penaltı için yeterli olmadığını belirtti.

Erman Toroğlu ise yayıncı kuruluşun kameralarının pozisyonda yetersiz kaldığını belirterek, "Bu açıdan yorum yapamam" dedi.

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