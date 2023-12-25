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Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 15:05 Güncelleme 25 Aralık 2023, 15:16
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak."

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