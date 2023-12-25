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Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sorusuna yanıt!

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde yılın en iyileri belli oldu. Törene katılım sağlayan isimlerden olan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, önemli açıklamalarda bulundu. Timur, A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in transfer sorusuna yanıt verdi. Öte yandan Fenerbahçe ile oynanan derbi hakkında konuşan Erden Timur, yapılan hakem hatasının şampiyonluk yarışını etkilediğini söyledi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 14:58 Güncelleme 25 Aralık 2023, 14:58
Galatasaray’da Erden Timur’dan transfer sorusuna yanıt!

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri de sahiplerini buldu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

Erden Timur Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuştu

Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Muslera ve Icardi'ye verilen ödülleri almak için sahne çıkan, Erden Timur, transferle ilgili konuştu.

Timur, A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in devre arası 'çilekleri' var mı? sorusuna yanıt verdi. Öte yandan Erden Timur, Fenerbahçe derbisindeki hakem hatasının şampiyonluğa etki ettiğini söyledi.

"İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE OLURSA..."

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Yok. Biz konuşmuyoruz. Yok. Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkanlar ölçüsünde olursa... Ancak, çok umut vermemek lazım. Okan Hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN DA AÇIKLAMA

Okan Buruk ise yaptığı açıklamada, "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz. Elimizdeki oyuncuları da kullanmak istiyoruz.
Birçok oyuncum var. Öncelikle onlardan faydalanmak isterim. Herkes kadrosunu güçlendirmek isteyecek. En mantıklı, en doğru şekilde bunu yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

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