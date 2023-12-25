Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da attı! Süper Lig’in en iyileri ödülleri sahiplerini buldu

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri de sahiplerini buldu.

İşte o isimler;

FOTOMAÇ ÖZEL ÖDÜLÜ - Mehmet Büyükekşi

TÜRK FUTBOLUNA ÜSTÜN ONUR HİZMET ÖDÜLÜ - Vincenzo Montella

TÜRK VOLEYBOLUNDA TARİH YAZANLAR ÖDÜLÜ - Voleybol Federasyonu ve A Milli Kadın Voleybol Takımı

UNUTULMAZLAR ÖDÜLÜ - Taner Savut ve Christian Atsu

KADIN FUTBOLU ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ - Necla Güngör Kıragası

YILIN KALECİSİ - Fernando Muslera (Galatasaray)

YILIN GOLCÜSÜ - Mauro Icardi (Galatasaray)

YILIN SOL STOPERİ - Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

YILIN SAĞ BEKİ - Sacha Boey (Galatasaray)

YILIN SOL KANAT OYUNCUSU - Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

YILIN SAĞ STOPERİ - Semih Güler (Adana Demirspor)

YILIN ORTA SAHA OYUNCUSU - Gedson Fernandes (Beşiktaş)

YILIN 10 NUMARASI - Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

YILIN TAKIMI - GALATASARAY

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ - Okan Buruk (Galatasaray)

YILIN KULÜP BAŞKANI - Dursun Özbek (Galatasaray)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÖZEL ÖDÜLÜ - FENERBAHÇE

YILIN SOL BEKİ - Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

YILIN SAĞ KANAT OYUNCUSU - İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

ASpor CANLI YAYIN

ÖZBEK'TEN FLAŞ DERBİ YORUMU



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuştu.



Dursun Özbek: "Derbi, çok güzel olmadı. Performans yüksek değildi ama mücadele vardı. Dünkü mücadeleye damgası vuran Icardi'ye yapılan penaltı. Buradan özellikle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum, futbolun içinde olan kişiler, bunlar işte TFF, naklen yayın kurumu, kulüpler, kamu... Bir şeye dikkat edilsin. Futbol hassas bir oyun. Oynanıyor, saniyede geçip gidiyor. Türkiye'de 81 milyon futbolla ilgili. Onun için bazı hareketlerle, bazı hassasiyetlerin üzerinde durmak lazım, bazı hareketlerden kaçınmak lazım."

"SAĞ KROŞE VURDU"



Icardi ve Djiku arasındaki pozisyonu değerlendiren Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunları olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Dünkü yorumcuları da dinledim. Bu kadar açık, net bir hareketin hakem tarafından görülmesi gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayını görmesi ve hakemi ikaz etmeliydi. Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için, büyük katkı sağladım. Soru işareti olan kısım şu, maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net. Dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gitmedi, VAR'daki hakemler tam süzemedi pozisyonu. O yüzden icraatta bulunmadılar."

"KAOS'TAN BESLENENLER Mİ VAR?"



Dursun Özbek: "Dedikleri doğruysa, beIN Sports'tan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu itibarla çağrı yapıyorum. Olay en ufak detayına kadar incelesin, en ufak detayına kadar. Bu manada en azından, 2024'e girerken bu tip tartışmalardan, bu tip pozisyonlardan yorumladım. Daha temiz bir lig olsun. Elimizde her şey var. Bunun çalışması, çalıştırılmaması konusunda tereddütlerimiz var. Kaostan, karışıklıktan beslenenler mi var? Bu işin takipçisi olacağız. Sadece Galatasaray'ın değil, tüm takımları ilgilendiren bir problem. VAR'ın performansı yüksek olması, daha iyi çalışabilmesi için çekilen bütün görüntülerin VAR'ın önüne akması lazım."

BAKAN BAK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR



Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla başladı. Bakan Bak, tesis devriminin ardından Türkiye'nin spor devrimine doğru gittiğini, bunun izlerinin görüldüğünü vurgulayarak, voleybolda alınan başarılı sonuçların da bunun en önemli göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Bak, 2024 yılının spor müsabakaları ve organizasyonlar açısından çok yoğun geçeceğini söyleyerek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hedeflerin belirlendiğini ve federasyonların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye'nin sporda tesisleşme yönüyle Avrupa ve dünyanın en modern tesislerine sahip ülke olarak yoluna devam ettiğini hatırlatan Bakan Bak, futbolda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İtalya ile birlikte düzenleneceğini anımsattı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na lider olarak giden genç bir milli takımın olduğunu söyleyen Bakan Bak, Türkiye'nin 22 yıldaki tesisleşmesi ve büyük vizyon yatırımlarıyla tüm dünyada ve Avrupa'da önemli organizasyonları yapacak yeteneğe sahip olduğunu ifade etti.

4 milyon çocuk yetenek taramasından geçti

Spor salonları, stadyumlar ve havuzlarıyla Türkiye'nin müthiş bir çıkış ortaya koyduğunu kaydeden Bakan Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için 8 yılda hazırlıkların tamamlanacağını ifade etti. Bakan Bak, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğine işaret ederek, şunları söyledi: "Spor aynı zamanda bir endüstri... Pazarlamaya ve ürünün çok iyi şekilde anlatılmasına ihtiyacı var ve bu da spor medyası desteğiyle olacak. Önceliklerimizden biri sporun tabana yayılması. Bunun için tesislere, antrenörlere, kulüplere ihtiyaç var. Bakanlık olarak da buna yönelik çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi Yetenek Taraması. Tüm ülkede üçüncü sınıftaki çocuklarda tarama yapıyoruz ve en az iki spor dalına yönlendiriyoruz. 4 milyon çocuğumuzu bu taramalardan geçirdik. Büyük bir data ortaya çıktı. Ayrıca yüzme bilmeyen çocuk kalmasın kampanyasıyla da 9 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Türkiye'nin dört bir yanında yüzme havuzları yaptık."

Bundan sonra yüzme gibi alanlarda aktif sonuçlar almak istediklerini söyleyen Bakan Bak, "Buna doğru ilerliyoruz. Tesis devrimi spor devrimine doğru gidiyor. Bunun izlerini görüyoruz. Voleybolda bunun sonuçlarını gördük. Voleybolda ilk tesislerin temeli atılırken ben ordaydım. Şimdi dünyada bu zamana kadar hiçbir ülkenin göremeyeceği performansı gösterdik. Güçlü bir devrim geliyor" diye konuştu. Bunun yanı sıra okçulukta da büyük başarılar elde edildiğini kaydeden Bakan Bak, tesislere doğru hocalarla, metotlarla sporcuları getirmek ve olimpiyat yolunda daha güçlü ülke olmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni spor dallarından olumlu haberler geliyor

Bakan Bak, yeni yeni spor dallarından olumlu haberler almaya başladıklarını ve bu devrimi tamamlamak için de Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Bakan Bak şunları söyledi: "30 spor alanında hareketlenme başladı. Büyük bir devrime başladık. İstanbul pilot il olarak seçildi. Tüm okullarda her ay şampiyonalar, turnuvalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Okul spor salonlarını halka açacağız, daha fazla turnuva oynanmasını sağlayacağız. Türkiye gelecekte çok daha güçlü sportif başarılara sahip olacak. Boks ve tekvando gibi alanlarda yeni madalyalar eklenmesi bunun en önemli göstergesi."

Genç milli takıma da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda güvendiklerini, şampiyonanın Almanya'da adeta 'kendi evimizde' düzenlendiğini dile getiren Bakan Bak, takımın başarılı olacağına inandıklarını kaydetti.

Bakan Bak, gençlerin spor yapmasına önem vermelerinin başında bağımlılıkla mücadele geldiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabilmek için en önemli önlem spor yapmalarını sağlamak. Ailelerin çocuklarını spor salonlarına getirmesini istiyoruz. Böylece aktif güçlü bir gençlik gelsin, düşünen araştıran bir gençlik olsun istiyoruz. Bağımlılığın yanı sıra obezite ile mücadelede de spor çok önemli. Spora 1 yıl yatırım 7-8 yıl olarak geri alırız. Spor yapan çocuk daha az doktora gider, paylaşmasını bilir, çevreye faydalı olur. Sporun toplum içinde sosyal paylaşım, dayanışma, toplumsal güçler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sporun içinde olmak bizleri güçlü kılıyor. Spor sayesinde pek çok dostluk arkadaşlık oluşuyor. Sporun güzelliklerini anlatmamız lazım, sorunlarını konuşarak çözmemiz lazım. Sporun gücünü paylaşmak gerekiyor. Ama endüstri olduğunu da unutmayalım. Kuralları da iyi yönetip yönlendirmek, pazarlamasını iyi yapmak gerekiyor. Bu noktada medyaya, diğer paydaşlara büyük işler düşüyor. Tüm halkı spor tesislerine hareket etmeye bekliyoruz. Çocukları alın gelin. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Ülkenin gençlerini kötü alışkanlıklardan kurtarmamız için, sosyal barış için, güçlü Türkiye için spor diyoruz."

A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin, Zirve'nin açılış konuşmasında sektörün öncüsü olma farkındalığıyla çalıştıklarını dile getirerek, toplumsal, sportif gelişmelere destek veren yayınlar yaptıklarını söyledi. Bilgin, sportif erdem kavramının sadece sahalarda değil yaşamın her alanında uygulanması gerektiğini düşündüklerini belirterek Zirveye katılan destek veren herkese teşekkür etti.

TURKUVAZ MEDYA SPOR ZİRVESİ'NE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin ana sponsorluğunu İddaa, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Telekom, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üstlenirken, Ariel, Damat Tween, Orkid ve Papara ise destek sponsoru olarak yer aldı.